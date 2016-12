Serie A, il Bologna ribalta il Carpi: derby rossoblù

Tre punti fondamentali per il Bologna (e Delio Rossi) che a Modena batte 2-1 il Carpi nel derby emiliano. I padroni di casa prima sbloccano il match con Letizia (primo gol in serie A) ma si complicano la vita rimanendo in 10 per l'espulsione di Lollo. Gastaldello pareggia in apertura di ripresa, Masina chiude nel finale. Con questa vittoria il Bologna arriva a quota 6 superando proprio il Carpi, fermo a 5 punti.