Serie A: i possibili schieramenti delle sette grandi d'Italia

C'è chi - come Juventus, Inter e Milan - si è già scatenato per provare a rinforzare la rosa e chi - come Roma , Fiorentina e Lazio - deve ancora mettersi definitivamente in moto. A due mesi abbondanti dalla fine del mercato, ecco i possibili schieramenti delle sette big italiane con gli organici attualmente a disposizione. Spiccano, su tutti, gli innesti di Dybala (Juve), Mandzukic (Juve), Kondogbia (Inter) e Bacca (Milan), ma da qui al 2 settembre cambieranno ancora molte cose.

GLI SCHIERAMENTI DELLE BIGJUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci (Rugani), Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio (Khedira), Pogba; Dybala; Morata, Mandzukic. All.: Allegri



ROMA (4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Manolas, Romagnoli (Castan), Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan (Strootman); Iturbe (Ibarbo), Totti, Ljajic (Iago). All.: Garcia



LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Gentiletti, Hoedt; Cataldi, Biglia, Parolo; Candreva, Djordjevic (Klose), F. Anderson. All.: Pioli



FIORENTINA (4-3-3): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Savic, Pasqual; Mati Fernandez, Vecino, B. Valero; Salah, M. Gomez (Babacar), Bernardeschi. All.: Paulo Sousa



NAPOLI (4-3-1-2): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Gargano, Valdifiori, Hamsik; Gabbiadini; Higuain, Insigne. All.: Sarri



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Juan Jesus (Santon); Brozovic (Guarin), Kondogbia; Shaqiri, Kovacic (Hernanes), Palacio; Icardi. All.: Mancini



MILAN (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Mexes, Antonelli; Bertolacci, De Jong, Montolivo; Bonaventura, Bacca, Luiz Adriano (Menez). All.: Mihajlovic