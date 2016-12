Serie A, i numeri della stagione 2014-2015

Si segna come sempre più di destro (545, contro i 289 di sinistro) e dall'interno dell'area di rigore (868 contro i 156 da fuori). Il gol più rapido del torneo è stato quello di Di Natale, a segno dopo 22 secondi in Udinese-Genoa, ma la maggior parte delle reti è arrivata negli ultimi quindici minuti di ogni tempo.



I rigori trasformati sono stati 83 (27 quelli parati), con il primato al Milan che dal dischetto è andato a segno 11 volte (8 con Menez, miglior rigorista). Rossoneri protagonisti anche nella gara con più gol segnati, la sfida col Parma della 2ª giornata terminata con la vittoria della formazione di Inzaghi per 5-4. In aumento rispetto alla scorsa stagione il numero delle doppiette (86 contro 79), ben 6 giocatori hanno realizzato una tripletta (Berardi, Djordjevic, Ekdal, Higuain, Icardi e Quagliarella), ma nessuno si è spinto fino al poker.



Altri dati statistici sui singoli mettono in evidenza le capacità di recupero di Rugani (853 palloni strappati agli avversari), l'altruismo di Valdifiori (72 assist), la bravura di Sportiello (143 parate) e la pericolosità di Higuain (55 tiri nello specchio). In campo sono scesi almeno una volta 574 calciatori, tra i quali 82 esordienti Under 21. L'Inter ne ha schierati il maggior numero, 11. Rugani tra i giovani ha il maggior minutaggio, 3.631.



Per quanto riguarda le presenze negli stadi (8.414.422 in totale) e gli ascolti in tv, troviamo l'Inter nelle due partite record di queste speciali classifiche: il derby d'andata col Milan ha registrato al Meazza 77.897 spettatori, mentre la sfida dei nerazzurri con la Juventus a Torino, alla 17ª giornata, è stata vista sulle tv a pagamento da una media di 3.672.373, con il 13,28% di share.