Serie A: i numeri del girone d'andata

17:21 - Ecco i numeri della Serie A al termine del girone di andata. Delle 190 partite fin qui disputate, 66 sono terminate con un pareggio, in aumento rispetto al dato dello scorso campionato (55 le "x" un anno fa). I gol realizzati sono stati 496, perlopiù di destro (249, contro i 156 di sinistro), la maggior parte dentro l'area di rigore (418). Quarantaquattro doppiette, esattamente come al termine del girone d'andata della scorsa stagione, che aveva però registrato una tripletta in meno di quest'anno (4, realizzate da Higuain, Icardi, Ekdal e Djordjevic). Il gol più rapido del torneo, al momento, è quello di Di Natale, a segno dopo 22 secondi in Udinese-Genoa. La Juve è quella che ha creato più occasioni da gol (131), la Roma detiene il maggior possesso palla medio a incontro (31' e 50"), mentre il Napoli tira nello specchio più di tutte (130 volte). In campo sono scesi almeno una volta 501 calciatori, tra i quali 48 esordienti Under 21 in Serie A TIM (Cagliari e Empoli hanno schierato il numero più alto di giovani calciatori). Numeri pubblicati dalla Lega Serie A.