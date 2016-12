Serie A, Higuain ritrova il Napoli, la Juve prova ad allungare: supersfida allo Stadium

Si alza il sipario sullo Stadium, è il momento di Juventus-Napoli . Le due contendenti per l'ultimo scudetto si affrontano questa sera a Torino, nel big match dell'undicesima giornata di Serie A: una partita che promette gol e spettacolo, nonostante l'assenza per infortunio di due protagonisti attesi come Paulo Dybala e Arkadiusz Milik . Ci sarà però Gonzalo Higuain, il grande ex dell'incontro: il Pipita per la prima volta affronterà i partenopei.

Il cuore dei tifosi napoletani è ferito per l'addio di Higuain ma per l’attaccante argentino non è il momento di guardare con nostalgia al passato: i bianconeri proveranno a spedire a -7 il Napoli, mettendo in difficoltà una delle possibili avversarie per il titolo.



Capitolo formazioni: tra i bianconeri giocherà Mandzukic, con Hernanes ancora in regia. Tra gli azzurri, invece, tornano Maksimovic e Hamsik dal 1’, davanti scelte obbligate con Mertens-Callejon-Insigne. Ancora squalificato Gabbiadini, out Albiol.



Lo scorso anno la Juventus, che all'andata aveva perso 2-1 al San Paolo con rete di apertura di Insigne e raddoppio proprio del Pipita, s'impose nel ritorno allo Stadium per 1-0, trovando il successo nel finale di un match equilibratissimo grazie alla rete di Simone Zaza.



Allora la Juve partiva dietro e trovò il sorpasso, oggi i bianconeri sono in testa e hanno 4 punti di vantaggio sui partenopei. Una vittoria significherebbe mettere quasi fuorigioco il Napoli: per Sarri, dunque, quasi un referendum scudetto. Sì o no?