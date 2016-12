Serie A, Higuain battezza Novellino: Napoli a -3 dalla Juve

Il Napoli vola ancora sulle ali di Gonzalo Higuain . La squadra di Sarri vince 1-0 al Barbera, rovina l'esordio di Walter Novellino sulla panchina del Palermo e torna a tre punti dalla Juventus. E' un rigore del Pipita al 23' del primo tempo a decidere il match, penalty concesso per una trattenuta in area di Andelkovic su Albiol. Cuore ma poca qualità per il Palermo, che rimane a un punto dalla zona retrocessione.

LA PARTITA

Diciannovesima vittoria stagionale in serie A dopo 29 partite (record personale), ottavo successo in trasferta (solo la Juve ne vinte di più), 27° gol in campionato per Higuain (eguagliato il record del 2009/10 al Real Madrid). Questo è un Napoli per nulla in calo, che vuole vendere cara la pelle ai bianconeri anche se la prestazione non è stata delle più brillanti. Gli azzurri hanno comunque dominato il match in lungo e in largo, peccando solo in cattiveria sotto porta e mettendosi nelle condizioni di poter rischiare la beffa, anche se Reina di fatto è dovuto intervenire solo una volta in novanta minuti. Il Palermo rimedia la quinta sconfitta nelle ultime sette partite, Novellino perde la prima in carriera contro il Napoli anche se vede spiragli di speranza. La zona calda è a un punto, l'impegno era di quelli proibitivi ma l'atteggiamento nella ripresa, con un 4-4-2 semplice ma ordinato e più vicino alle idee del tecnico campano, è il punto dal quale ripartire in una piazza stufa di ribaltoni e che non ha mancato di far sentire il proprio disappunto con cori e fumogeni.

La partenza a razzo del Napoli amplifica il terrore nelle gambe del Palermo, il gioco corale di Sarri riesce anche facendo a meno di Hamsik, regolarmente in campo nonostante la febbre ma non al top. Allan e Jorginho accorciano bene lo spazio tra difesa e centrocampo e, se serve, è Higuain a fare il regista offensivo abbassandosi a prendere il pallone. L'occasione al secondo minuto nasce così, il Pipita innesca Allan che lascia partire un cross sul quale Sorrentino interviene in due tempi. La buona volontà dei rosanero si limita a un pressing disorganizzato, tanto che il Napoli ha buon gioco a scivolare da destra a sinistra mettendo in confusione la retroguardia avversaria. Eppure il match si sblocca solo su rigore, Rocchi punisce l'ingenuità di Andelkovic e premia la furbizia di Albiol: Higuain non sbaglia. Da quel momento il Napoli abbassa i ritmi e il Palermo sembra uscire dal guscio tanto che arriva la prima occasione con Vazquez, stoppato da Reina in angolo.

La ripresa non si discosta dal finale della prima frazione di gioco, nonostante una maggior aggressività del Palermo. E' più reazione di nervi che costruttiva, tanto che il Napoli arriva con facilità al tiro. Per dire: nei primi diciassette minuti della ripresa due volte Higuain, due volte Insigne e una Hamsik mettono alla prova Sorrentino, bravo soprattutto nel tiro al volo del 24 azzurro dopo l'invenzione di Jorginho. Il primo che prova a cambiare qualcosa è Novellino, con Djurdjevic, ma è poca cosa. Sarri invece toglie Callejon e Hamsik per dare un po' di smalto alla squadra, che cala di intensità pur mantenendo il controllo del gioco. Da una combinazione Mertens-Higuain-Mertens nasce l'ennesima occasione per raddoppiare ma ancora una volta il capitano rosanero dice no. L'ultimo quarto d'ora è accademia napoletana, che torna nei pressi della vetta col minimo sforzo lasciando il Palermo (all'ottava sconfitta casalinga) ai fantasmi della retrocessione.