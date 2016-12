Serie A, Gonzalo Rodriguez squalificato per Milan-Fiorentina

La Fiorentina affronterà il Milan senza Gonzalo Rodriguez: il difensore è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione (in diffida) rimediata con la Lazio. Una giornata di squalifica anche per Berardi e Cannavaro, sarà dura per Di Francesco al San Paolo, e Moisander (Sampdoria). Graziato Mihajlovic, espulso contro la Roma per aver dato un calcio a una bottiglietta: sarà in panchina a San Siro.