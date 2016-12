Serie A, gli stranieri sono il 54,8%

13:26 - La Serie A è sempre più straniera. Secondo l'ultimo studio del Cies Football Observatory, il 54,8% dei giocatori impiegati nel campionato in corso arriva dall'estero. E' la seconda media europea dopo la Premier League (59,3%). Ma il dato è preoccupante rispetto al 2009: l'Italia, infatti, ha incrementato il numero di calciatori stranieri del 12,4%, nonostante Conte e Tavecchio chiedano continuamente ai club di utilizzare gli italiani.

Ma i club, finora, non rispondono. La Serie A è il secondo dei maggiori campionati europei per l'utilizzo di giocatori stranieri. Si è passati, però, dal 42,4% di cinque anni fa a quasi il 55%. Un incremento costante e preoccupante per la Nazionale. Conte fatica a trovare giocatori di qualità e, per sua stessa ammissione, una decina dei suoi convocati - mediamente - non gioca titolare nel proprio club di appartenenza. Risorgere dalla doppia batosta mondiale, così, sarà sempre più complicato.

In Europa, Inghilterra a parte, sono tutti alle nostre spalle: la Bundesliga impiega il 43,5% di stranieri, la Spagna si ferma al 38,9%, la Francia addirittura al 31,6%. In totale, nelle cinque grandi leghe, il totale degli stranieri ha raggiunto il 45,9%: un record assoluto, sintomo che i tempi sono cambiati.