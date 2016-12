Serie A, gli squalificati: niente derby per Pjanic

Era scontato, ora è ufficiale: la Roma giocherà il derby senza Miralem Pjanic. Il bosniaco, espulso a San Siro contro l'Inter per somma di ammonizioni, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Un turno anche a Bonaventura (Milan), Guarin (Inter), Bovo (Torino) e Meggiorini (Chievo). Ammonizione ed ammenda di per due tecnici: 10mila euro a Iachini (Palermo) e 5mila euro a Maran (Chievo).