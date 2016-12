Serie A, gli esordi dei nuovi giocatori delle big

Prima giornata di serie A in archivio, primi giudizi sui nuovi acquisti per le grandi squadre. C'è chi gode, come l' Inter con Jovetic e la coppia Murillo-Miranda, e chi piange, come il Milan dall'attacco sterile. Juventus , Lazio e Roma , invece, sono a metà del guado con promossi e bocciati. Ecco top e flop dei nuovi arrivi: non sarà un giudizio assoluto, manca una stagione intera, ma sono le prime, utili, indicazioni per allenatori e tifosi.

10 come Jovetic Qui il giochino è troppo facile: dieci come la maglia, dieci come i minuti senza voce dei tifosi interisti dopo l'urlo di gioia. La rete con l'Atalanta, diciamola tutta, cambia la serata dello stesso montenegrino ancora a corto di condizione e protagonista di una prestazione a corrente alternata: ma se quando la spina è attaccata fa gol così, va bene tutto

9 come l'attaccante che il Milan ancora non ha E' dai tempi di Inzaghi che il Milan non ha un vero numero nove, con Luiz Adriano si pensava che la maledizione fosse finita. E invece il brasiliano (a dir la verità, poco servito) ha deluso. Negli ultimi anni la mitica "9" è stata indossata da Pato, Matri, Torres e Destro: la speranza è che il destino dell'ex Shakhtar non sia lo stesso...

8 come Dybala D'accordo, ha avuto solo mezz'ora per mettersi in mostra ma da uno come lui ti aspetti un ingresso in campo frizzante, giocate e conclusioni. Invece? Zero tiri in porta, per la gioia di Karnezis. Giocando sempre così, la Juve risparmierebbe gli otto milioni di bonus da dare al Palermo.

7 come Szczesny Il portiere incubo dei telecronisti è stato protagonista di un bell'esordio. Tante parate per reggere la baracca giallorossa e portare a casa un punto prezioso. C'è chi si chiedeva se davvero avrebbe tolto il posto a De Sanctis, lui ha risposto sì. Sette in pagella

6 come Kondogbia Avete presente quando a scuola la maestra vi diceva "Sei bravo, ma puoi e devi fare di più" e vi dava sei in pagella? Ecco, il francese ha mostrato lampi di classe e pause improvvise. Deve crescere e lo farà, ma per ora siamo a metà del guado

5 come Dzeko Il bosniaco non era mai andato in rete all'esordio con Wolfsburg e City e, purtroppo per la Roma, si è ripetuto anche in serie A. Per questo un suo gol era quotato cinque volte la posta: complimenti agli scommettitori

4 come Mandzukic Con i suoi 187 centimetri, il croato è un incubo per i difensori avverarsi sulle palle alte. Peccato che contro l'Udinese, il buon Mario abbia spedito tutte e quattro le inzuccate sopra la traversa. Mira ancora da registrare

3 come Salah Giugno, luglio e agosto: il tormentone egiziano ha scaldato il calciomercato per tre mesi. Dopo l'infinito triangolo Fiorentina-Chelsea-Inter, è stata la Roma ad avere la meglio. Ma la spesa sarà valsa la fatica? Dopo i primi 90' i tifosi giallorossi hanno qualche dubbio

2 come Miranda-Murillo L'Inter attendeva da tempo due come loro. Se il ragionamento "vincono le squadre che prendono meno gol" funziona ancora, per i tifosi interisti (e Handanovic) sarà un'annata migliore delle precedenti. Urge una verifica più probante ma le premesse sono buone

1 come Kishna Il ragazzo è un predestinato. Già all'Ajax, debutto con gol alla prima partita dopo un quarto d'ora. Con la Lazio, stessa storia (pur impiegando otto minuti in più). Se la Lazio non ha rimpianto troppo l'infortunio di Klose è anche per merito suo

0 come Romagnoli-Ely Esordio da incubo per la coppia centrale del Milan, tra avversari mai visti (Kalinic) e rigori regalati. Zero scuse per loro ma sono giovani e devono ancora conoscersi: bisogna dare tempo al tempo