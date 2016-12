Serie A, gli arbitri della 36.a: Lazio-Inter a Banti

Sono stati designati gli arbitri per la 36.ma giornata di Serie A. Il big match dell'Olimpico Lazio-Inter è stato affidato a Banti. Per la corsa al secondo posto Genoa-Roma sarà diretta da Gervasoni, mentre Napoli-Atalanta sarà arbitrata da Giacomelli. Irrati fischierà invece la trasferta della Juventus campione contro il Carpi, Guida arbitrerà Chievo-Fiorentina. Infine, Massa per Milan-Frosinone.