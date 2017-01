Serie A, Giudice Sportivo: due giornate per Gasperini, nessuna sanzione per Allegri

Il Giudice Sportivo della Serie A, in riferimento alle partite dell'ultima giornata, ha squalificato per due giornate l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Un turno di stop per il tecnico del Pescara Oddo, ammonizione con diffida e multa per Mihajlovic (Torino) e Inzaghi (Lazio) e nessuna sanzione invece per l'allenatore della Juve Max Allegri nonostante gli insulti rivolti nel corso della partita contro la Fiorentina al Quarto Uomo.