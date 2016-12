Serie A: Genoa-Verona 5-2, Niang lancia il Grifone 

17:21 - Trascinato da un incontenbile Niang, il Genoa batte 5-2 a Marassi il Verona e rimane agganciato al treno Europa League. Parte subito forte il Grifone, che passa al 10' con un'autorete di Agostini e raddoppia 2' dopo con il primo gol in Serie A dell'ex Milan. Toni prova a scuotere i suoi (20'), ma Niang firma la doppietta. Nella ripresa Toni riapre la gara (12'), Gomez prende un palo clamoroso, Bertolacci cala il poker (20') e Perotti fa cinquina (41').

LA PARTITA

Ci sono volute 37 partite in Serie A, poche gioie e tanti dolori, ma alla fine M'Baye Niang si è sbloccato per la gioia del Genoa, che torna al successo casalingo dopo più di due mesi (1-0 al Milan). Nel 5-2 con cui il Grifone ha annichilito il Verona c'è tanto dell'ex milanista, che ha delizionato Marassi con una doppietta e tante belle giocate. L'Europa League è ancora lì a portata di mano e sognare è possibile per questa squadra che macina calcio e ha l'unico neo di concedere un po' troppo dietro.

Il 5-2 finale penalizza un po' troppo un Verona che ha anche rischiato di pareggiarla (clamoroso palo di Gomez sul 2-3), ma che ha troppe amnesie difensive e regala troppo agli avversari. Il solo Toni in attacco segna con regolarità, ma forse non basta per salvare la panchina a Mandorlini. La zona retrocessione dista solo 4 punti e c'è da preoccuparsi.

Con Borriello ancora fuori condizione, Gasperini si affida ancora a Niang che lo ripaga con un pomeriggio da Neymar, ben coadiuvato da Iago e Perotti. Un autentico terzetto delle meraviglie. Se poi anche il nuovo arrivato Bergdich si dimostra acquisto valido, ecco che per il Verona è subito notte fonda e nel giro di 2' si trova già sotto di due gol. Prima la sciagurata autorete di Agostini su cross del terzino marocchino, poi Pisano tiene in gioco Iago e per Niang è un gioco da ragazzi.

A questo punto il Genoa si addormenta un po' e il Verona esce fuori: Perin è miracoloso su Gomez, ma nulla può su Toni. Gara riaperta, che Niang alla mezzora prova a chiudere. Tutti sotto la doccia? Nemmeno per sogno. Toni non ci sta e accorcia, poi il forcing del Verona sbatte sul palo colpito da Gomez. E' l'ultimo sussulto degli scaligeri, che poi crollano sotto i colpi di Bertolacci e Perotti. Spettacolo a Marassi, ma a divertirsi sono solo i tifosi del Grifone.

LE PAGELLE

Niang 8 - I primi due gol in Serie A e tante giocate pregevoli. Un pomeriggio da Neymar. E' già un beniamino della Curva.

Perotti 7 - Nel primo tempo sembra sonnecchiare, poi si sveglia nella ripresa e cala il pokerissimo nel finale.

Bergdich 6,5 - Ottimo esordio per il terzino marocchino, che con una discesa ubriacante propizia l'autogol di Agostini. Cala un po' nella ripresa.

Toni 7,5 - Realizza una doppietta e e quindi fa il suo dovere. Non si può dire altrettanto dei compagni.

Halfredsson 6,5 - Insieme a Toni è l'ultimo ad arrendersi e offre l'assist al compagno.

Pisano 4,5 - Si fa saltare come un birillo da Bergdich in occasione del primo gol. Non contento tiene in gioco Niang sul secondo. Un incubo.

IL TABELLINO

GENOA-VERONA 5-2

Genoa (3-4-3): Perin 6; Roncaglia 6, Izzo 5,5, De Maio 6; Edenilson 6, Bertolacci 6,5, Kucka 5,5, Bergdich 6,5 (20' st Laxalt 6); Iago 6,5 (43' st Mandragora sv), Perotti 7, Niang 8 (29' st Pavoletti sv). A disp.: Lamanna, Sommariva, Burdisso, Tambè, Rincon, Panico, Lestienne. All.: Gasperini 7

Verona (4-3-3): Benussi 5,5; E. Pisano 4,5, Moras 5 (40' Sorensen 4,5), Marques 5, Agostini 5; Greco 5,5, Tachtsidis 5,5, Hallfredsson 6,5 (29' st Ionita sv); J. Gomez 6 (37' st N. Lopez sv), Toni 7,5, Christodolopoulos 6. A disp.: Gollini, Martic, Marquez, Brivio, Valoti, Campanharo, Jankovic, Fernandinho, Saviola. All.: Mandorlini 5,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 10' aut. Agostini (G), 12' e 30' Niang (G), 20' e 12' st Toni (V), 20' st Bertolacci (G), 41' st Perotti (G)

Ammoniti: Tachtsidis, Greco, Sorensen, Pisano (V), Kucka, Laxalt (G)

Espulsi: -