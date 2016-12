Serie A, Genoa-Udinese 2-1, il Grifone inguaia Colantuono

LA PARTITAGenoa e Udinese sono due squadre con l'acqua alla gola. Al di là di ogni aspettativa di inizio stagione, quella di Marassi è un'autentica sfida salvezza. Il Grifone con 25 punti è a soli 3 punti dal baratro, se la passano poco meglio i friulani, che di punti ne hanno 27. Il 2016 per entrambe è iniziato nel peggiore dei modi: la squadra di Gasperini non vince dal 17 gennaio e nelle ultime 5 ha racimolato tre pareggi e due sconfitte. Ancora assente Pavoletti, senza il quale i rossoblù non hanno mai vinto. Il tridente è Cerci-Matavs-Suso. Ancora peggio ha fatto la squadra di Colantuono, che non vince dal giorno della Befana (2-1 all'Udinese) e ha conquistato solo tre punti nelle ultime 7 partite. Per vincere il mal di gol (con 21 centri quello bianconero è il peggiore attacco della Serie A), Colantuono si affida a Thereau-Zapata. Ennesima panchina per Di Natale.



Atmosfera strana in quel di Marassi con la Curva Nord che esprime il proprio malumore con cori e striscioni contro Gasperini e Preziosi e il resto dello stadio che invece è dalla parte di tecnico e presidente. La gara della vita per il Grifone che, infatti, parte a testa bassa e nella prima mezzora mette alle corde un'Udinese davvero troppo timida. Karnezis è bravo su Suso e Laxalt e poi è salvato dal palo sul sinistro a giro di Cerci. Per i padroni di casa ci prova anche Rincon, la cui progressione finisce con un tiro a lato di poco. C'è solo il Genoa in campo, che commette il peccato mortale di non segnare. Così alla prima (e unica) occasione è l'Udinese a passare. Burdisso stende Zapata, della punizione si incarica Adnan che al 33' realizza il primo gol in Serie A suo e di un calciatore iracheno con la complicità di Perin. I padroni di casa accusano il colpo e subentra la paura. Ne risente il gioco, tanto che fino al 46' non succede nulla. Nel recupero Piris si immola su Matavs, che finora fa rimpiangere davvero tanto Pavoletti.



Il Genoa inizia la ripresa come aveva cominciato il primo tempo, cioé all'attacco, ma Karnezis è in giornata di grazia e dice ancora no a Suso. L'Udinese prova a pungere in contropiede e per poco Badu non trova il raddoppio. Passano due minuti e un fallo di mano di Zapata in area regala il rigore ai padroni di casa. A nulla valgono le proteste dei friulani per una presunta spinta. Cerci spiazza Karnezis e rimette sui binari della parità la partita al 12'. Il gol dà entusiasmo e al 25' arriva il sorpasso: grande botta di De Maio da fuori area, Karnezis compie un altro miracolo, ma nulla può sulla ribattuta di Laxalt. Ancora l'uruguagio impegna il numero 1 greco e sulla ribattuta Rigoni si divora da due passi il più facile dei gol. Colantuono (forse tardivamente) si gioca la carta Di Natale e i bianconeri prendono in mano le redini del match nell'ultimo quarto d'ora. Totò impegna subito Perin e dopo l'ennesima parata di Karnezis (su Rigoni) l'episodio che decide la gara. Izzo affossa Thereau e per Gervasoni è rigore. Sul dischetto va Di Natale che si fa ipnotizzare da Perin. Il Genoa torna al successo, scavalcando proprio i friulani. A fine match anche la Curva applaude Gasperini, siglando di fatto la pace (o almeno una tregua). Colantuono, invece, è sempre più nei guai: la sua squadra non riesce più a vincere e la zona retrocessione si avvicina sempre più.