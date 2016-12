Serie A, Genoa-Sampdoria vale una stagione

Gasperini ritrova Pavoletti ma deve fare a meno di Perotti per la partita che, alla vigilia, ha posto in cima agli obiettivi della stagione. Un modo per caricare ulteriormente l'ambiente considerando anche una classifica che, in caso di sconfitta, si aggraverebbe in maniera pericolosa: con 16 punti, infatti, il Genoa è quartultimo in classifica e perdere ancora dopo quattro sconfitte consecutive significherebbe rimanere pienamente invischiati nella lotta per la salvezza.





Di contro la Samp cerca conferme dopo il disastroso avvio sotto la guida tecnica di Montella mitigato dalla vittoria per 2-0 nell'ultima giornata di campionato sul Palermo. L'aeroplanino potrà contare sul rientro in squadra del capocannoniere Eder, mentre non ci sarà Ricky Alvarez, acquisto dell'ultim'ora del presidente Ferrero, che non ha ricevuto il transfer e non è stato aggiunto alla lista dei convocati. Nella passata stagione finì 1-0 per i blucerchiati allenati da Mihajlovic, 1-1 il ritorno in casa Samp.