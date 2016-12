Serie A: Genoa-Sampdoria 0-1, ci pensa Gabbiadini

12:40 - Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, la Sampdoria vince il derby col Genoa e sale al terzo posto in classifica. A Marassi finisce 1-0 per la squadra di Mihajlovic, che passa al 75' grazie a un gol di Gabbiadini, a segno direttamente su calcio di punizione. Match intenso a Genova, dove entrambe le squadre non risparmiano energie e concedono pochi varchi. I rossoblù, al secondo k.o. in campionato, restano fermi a 5 punti.

LA PARTITA

La fame di Mihajlovic e l'esuberanza di Ferrero. La Sampdoria ha il volto del suo condottiero e lo spirito del presidente. I blucerchiati sbancano un derby equilibrato ed intricato, ruvido e velenoso. Come la punizione di Gabbiadini, che da posizione defilata trova una traiettoria che si infila all'angolino e catapulta la Samp - in solitaria - al terzo posto in classifica.



L'assenza di vere occasioni-gol, nel primo tempo, è inversamente proporzionale allo spettacolo. Genoa-Sampdoria è una battaglia tutta fisico e nervi, tattica ed emotività. Si gioca a un'intensità mostruosa, a cui il calcio italiano, ahinoi, non è più abituato da tempo. I moduli speculari (4-3-3) incanalano il match in un'aggressiva serie di uno contro uno, che non danno mai mezzo secondo di tregua. Okaka, sin dal principio, va a fare a sportellate con De Maio e Burdisso; dall'altre parte, dove il centravanti è Pinilla, succede la stessa cosa con Silvestre e Romagnoli. Impossibile passare per vie centrali, anche perché dal centrocampo (sia da quello rossoblù, sia dal blucerchiato) escono solo palloni "sporchi", causa mancanza di spazi. La chiave per spalancare i rispettivi blindati, dunque, è inevitabilmente una: allargare il gioco e provare a sfondare sulle fasce. Nei primi 45 minuti ci prova di più, e meglio, il Genoa, che tiene un ritmo clamoroso e confeziona l'opportunità più succosa con Pinilla (20'), il cui colpo di testa (cross da destra di Perotti) è bloccato in presa da Viviano.



La prima mossa per provare a spaccare lo 0-0 è opera di Gasperini, che dopo un'ora di gioco toglie l'impalpabile Kucka e inserisce Matri. Il Genoa, che parte meglio anche nella ripresa, passa così al doppio centravanti (4-4-2), confidando nei rifornimenti dalle corsie laterali (Antonelli-Perotti a sinistra, Roncaglia-Edenilson a destra). La strategia non premia però il tecnico rossoblù, visto che a guadagnare campo è la Sampdoria, comunque mai davvero pericolosa fino a un quarto d'ora dal termine. Poi arrivano la decisiva punizione di Gabbiadini (c'è forse la leggera deviazione di De Maio, in ogni caso non influente sulla traiettoria) e, al triplice fischio, l'urlo di Ferrero, che corre in estasi sotto la Gradinata Sud per festeggiare il suo primo derby. La Sampdoria, unica imbattuta con Roma e Juventus, è in zona Champions League. Roba da film, invece è tutto vero.

LE PAGELLE



Gabbiadini 6,5 - Partita in chiaroscuro per il blucerchiato, che ci prova con qualche spunto ma nel complesso è ben arginato dalla difesa genoana. Alla fine, però, decide il derby.



Okaka 6 - Lotta come un toro, ma con la palla tra i piedi combina un po' pochino. Conte, in tribuna, non sarà rimasto troppo impressionato.



Sturaro 6,5 - Letteralmente inesauribile, garantisce copertura ma è utile anche in appoggio. Lui sì, forse, sarà finito sul taccuino del c.t. della Nazionale.



Perotti 6,5 - E' il più ispirato tra i compagni. Ottimo primo tempo a destra, dove fa soffrire Mesbah. Nella ripresa viene spostato a sinistra ed è meno incisivo.



Kucka 5 - De Silvestri lo annulla senza troppa difficoltà. Non va mai sul fondo e allora ci prova tagliando verso il centro: niente da fare anche così.

IL TABELLINO



GENOA-SAMPDORIA 0-1

Genoa (4-3-3): Perin 6; Roncaglia 6, Burdisso 6, (25' st Bertolacci 6), De Maio 6,5, Antonelli 6; Edenilson 6, Sturaro 6,5, Rincon 6 (36' st Iago sv); Kucka 5 (15' st Matri 6), Pinilla 6, Perotti 6,5.

A disp.: Lamanna, Sommariva, Mandragora, Izzo, Rosi, Antonini, Greco, Lestienne, Mussis. All.: Gasperini 6

Sampdoria (4-3-3): Viviano 6,5; De Silvestri 6,5, Silvestre 6, Romagnoli 6,5, Regini sv (11' Mesbah 5,5); Palombo 6, Obiang 6 (44' st Krsticic sv), Soriano 6,5; Gabbiadini 6,5 (40' st Sansone sv), Okaka 6, Eder 6.

A disp.: Da Costa, Romero, Cacciatore, Gastaldello, Marchionni, Rizzo, Duncan, Bergessio, Fedato. All.: Mihajlovic 6,5

Arbitro: Damato

Marcatori: 30' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Silvestre, Eder, Obiang, Okaka (S); Burdisso, Pinilla, Sturaro (G)

Espulsi: -