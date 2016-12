Serie A: Genoa-Palermo 1-1, il Grifone manca l'aggancio al terzo posto

23:58 - Nel posticipo della 12.ma giornata di Serie A, il Genoa pareggia contro il Palermo e fallisce l'aggancio al terzo posto. A Marassi finisce 1-1, con i rosanero che sbloccano la partita grazie a un gran gol di Dybala al 7'. Il Grifone reagisce immediatamente e, dopo parecchi minuti di pressione, trova l'1-1 con un gol di Antonelli (destro di Bertolacci deviato dall'esterno al 30'). Vazquez colpisce un palo di sinistro al 14' della ripresa.

LA PARTITA

In un campionato mediocre, nel quale - escluse le prime due - tutte le altre procedono a singhiozzo, non c'è proprio da stupirsi che il Genoa si trovi nei piani alti della classifica, in piena lotta per un posto nell'Europa che conta. La gara col Palermo poteva offrire ai rossoblù il terzo posto, invece arriva un pareggio che, comunque, mantiene il Grifone a -2 dal Napoli. La squadra di Gasperini viaggia un'intensità che parecchie big (o presunte tali) possono solo sognarsi. Il gol preso a freddo da Dybala (una magia a giro, di sinistro, che si infila all'angolino) non è altro che una scossa per il Genoa, che dal 7' in poi macina gioco, chilometri, occasioni. Gasperini parte col 3-4-3 ma modifica l'assetto a metà primo tempo: spazio al 3-4-1-2 con Perotti alle spalle di Matri e Iago. Il nuovo modulo spalanca praterie sulle fasce, soprattutto quella di sinistra, dove Marchese e Antonelli vanno all'assalto del povero Morganella.



Il modo in cui arriva il pareggio è l'emblema di questo Genoa, affamato e invaso dall'energia. Dopo un'azione insistita - in cui i rossoblù perdono e riconquistano subito palla per tre volte nel giro di pochi secondi - Bertolacci carica il destro dal limite dell'area e trova la deviazione di Antonelli: la sfera si infila all'angolino ed è 1-1 (30'). L'odore del sangue alimenta la banda di Gasperini, che carica a testa bassa a caccia del vantaggio: lo scatenato Antonelli sfiora il 2-1 al 32', quando il suo destro viene respinto da Sorrentino. E' un arrembaggio, ma dall'altra parte c'è un gioiello, Dybala, pronto a spiccare il volo. Il Palermo, nel primo tempo, bada a difendersi e gioca in ripartenza, sfruttando la rapidità del 21enne argentino. Come al 35', quando l'attaccante beffa Burdisso con un controllo a seguire e chiama al miracolo Perin, bravo a salvarsi in corner.



Gasperini fiuta l'occasione e comincia la ripresa con Pinilla al posto di Iago: il Genoa resta col 4-3-1-2 ma davanti, adesso, ci sono due attaccanti di peso. La scelta - unita a un inevitabile calo d'intensità - toglie però ritmo ai rossoblù, che non a caso lasciano parecchio campo al Palermo rischiando grosso in almeno tre occasioni. La più clamorosa nasce dai piedi di Vazquez, che con un bolide di sinistro colpisce il palo al minuto 59. Il 3-5-2 rosanero offre un secondo tempo meno timoroso e decisamente più frizzante, buono per strappare il quattordicesimo punto in questo campionato. I siciliani, reduci da otto punti nelle ultime quattro gare (due pari e due vittorie), sono a +5 sulla zona retrocessione. Zamparini pare tranquillo e disteso: Iachini sta compiendo un'impresa.

LE PAGELLE



Bertolacci 7,5 - Domina a centrocampo, con giocate di fino e corsa da gregario. Il gol, ufficialmente di Antonelli, è soprattutto suo.



Perotti 7 - Prestazione notevole, caratterizzata da dribbling in serie e servizi invitanti per le punte o per gli esterni.



Iago 5 - E' l'unica voce fuori dal coro nello spettacolare primo tempo del Grifone. Parte largo a destra, poi si perde quando viene spostato nel ruolo di seconda punta.



Dybala 7,5 - Sempre più maturo, sempre più determinante. Il gol è una perla, poi tiene in allerta l'intera difesa genoana ogni volta che ha la palla tra i piedi.



Morganella 5 - Nel primo tempo si fa spazzare via da Perotti e Antonelli, che lo dribblano una volta sì e l'altra pure. Leggermente meglio nella ripresa, quando prova timidamente a spingere.

IL TABELLINO



GENOA-PALERMO 1-1

Genoa (3-4-3): Perin 7; Roncaglia 6, Burdisso 5,5, Marchese 6; Edenilson 5,5, Greco 6,5, Bertolacci 7,5 (33' st Kucka sv), Antonelli 6,5; Iago 5 (1' st Pinilla 5,5), Matri 6 (15' st Fetfatzidis 6), Perotti 7.

A disp.: Lamanna, Sommariva, Rosi, Lestienne, Mandragora, Izzo, Mussis, Antonini, Pinilla. All.: Gasperini 6,5

Palermo (3-5-2): Sorrentino 6,5; Munoz 6, G. Gonzalez 6,5, Andelkovic 6; Morganella 5, Chochev 5,5, (21' st Quaison 6,5), Maresca 5,5 (45' st Ngoyi sv), Barreto 6,5, Lazaar 6; Vazquez 6,5 (38' st Belotti sv), Dybala 7,5.

A disp.: Ujkani, Terzi, Emerson, Feddal, Pisano, Daprelà, Della Rocca, Vitiello, Joao Silva. All.: Iachini 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 7' Dybala (P), 30' Antonelli (G)

Ammoniti: Roncaglia, Greco (G)

Espulsi: -