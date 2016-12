Serie A: Genoa-Milan, tra sogni di gloria e riscatto

Il Milan in 9 gare ha totalizzato 19 punti sui 27 disponibili: un bottino di tutto rispetto per un Diavolo che a inizio stagione non era certo ben visto dalla critica. Montella ha invece saputo fare di necessità virtù ed ora si gode i frutti del suo lavoro. La scelta apparentemente azzardata di puntare tutto sui giocatori giovani e italiani ha pagato fin qui. In caso di vittoria i rossoneri scavalcherebbero, almeno per una notte, la Juventus al comando della classifica. Di fronte, però, ci sarà un Genoa ferito dalla bruciante sconfitta di sabato nel derby con la Sampdoria. I rossoblù vogliono riscattarsi di fronte al proprio pubblico e non possono permettersi ulteriori passi falsi per non vanificare l'ottimo cammino fatto fin qui in campionato. Con 12 punti e una gara da recuperare, i ragazzi di Juric sono in piena corsa per sognare posizioni di rilievo in graduatoria.