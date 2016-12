Serie A: Genoa-Lazio 0-0, poche emozioni a Marassi

LA PARTITA

Alla fine vince la voglia di non rischiare, che consegna al pubblico una gara bruttina nonostante la grande intensità messa in campo dalle due squadre. Genoa e Lazio danno vita a un duello aspro ma leale, dove però lo spettacolo viene decisamente messo in secondo piano. Le scelte iniziali dei due allenatori, del resto, indirizzano la gara verso un binario ben preciso - quello centrale - che intasa le linee di passaggio e alimenta l'equilibrio esistente. Gasperini sceglie il 3-4-1-2, che si trasforma spesso in una difesa a cinque con Suso a dare una mano al centrocampo. L'idea è lasciare la sfera agli ospiti per poi ripartire con le eccelerazioni dello spagnolo e di Cerci, schierato in coppia con Pavoletti. Una strategia che funziona solamente al 38', quando Dzemaili innesca l'ex Atletico e Milan, il cui sinistro (deviato da Hoedt) termina a lato di pochi centimetri.



Dall'altra parte c'è una Lazio un po' troppo timida, dove mancano le idee di Biglia in mezzo al campo e, ancora di più, le sgasate di Candreva e Felipe Anderson sulle fasce. Al posto del primo, fuori per infortunio, Pioli rispolvera Mauri a cui certo non si può chiedere di puntare l'uomo e andare sul fondo. Il capitano biancoceleste, che non era titolare dal 20 settembre contro il Napoli, comunque non sfigura e anzi sfiora la rete con un colpo di testa terminato sulla traversa (18'). A cambiare ritmo, là davanti, dovrebbe dunque essere Felipe Anderson, che invece viene sistematicamente raddoppiato e non lascia la minima traccia nel match.



Pioli prova a dare una scossa con l'inserimento di Keita (65'), che in effetti vivacizza la sfida ma ha talmente voglia di spaccare il mondo che spesso va in confusione al momento decisivo. Il Genoa, invece, chiude col 3-5-2 (Cerci cede il posto a Tachtsidis al 69') e cerca di colpire più che altro su palla inattiva (Marchetti è bravo sul colpo di testa di Munoz al 63'). Troppo poco per consegnare i tre punti a una delle due squadre, ancora incapaci di dare una svolta a un campionato che, sin qui, è parecchio deludente per entrambe.