Serie A, Genoa-Frosinone 4-0: Suso incanta Marassi

LA PARTITA

I cori che partono dalla curva rossoblù per Gasperini sul 3-0 sono il migliore segnale per un finale di stagione che si annuncia più sereno in casa Genoa. Dopo le incomprensioni tra allenatore e tifosi, la quarta vittoria interna di fila mette d'accordo tutti. Intanto, pone una seria ipoteca sulla salvezza del Grifone, poi in qualche modo sopperisce all'emergenza offensiva (con Pandev uscito per infortunio) e infine rialza di peso Suso, un giocatore che si era un po' perso dopo un grande inizio 2016.

Lo spagnolo è la variabile che scombina i piani di una partita giocata soprattutto sul piano atletico, con il Frosinone che mette lì il Genoa per la parte iniziale del primo tempo, le combinazioni Kragl-Pavlovic mettono in difficoltà la difesa rossoblù così come il lavoro di Dionisi su tutto l'arco d'attacco. In realtà Perin subisce poco, si vedono soprattutto conclusioni da lontano. Al 20' la tegola, con Pandev che si ferma all'improvviso dopo aver rincorso un rilancio da fondocampo: chiede il cambio e va direttamente negli spogliatoi, a Gasperini non rimane che inserire l'unico attaccante rimasto, Matavz. Dopo la mezz'ora il Genoa ripende campo, guidato da un Rincon in spolvero ma trova il vantaggio su un'invenzione di Suso, che si accentra, supera Sammarco e scarica nell'angolo lontano. Il gol galvanizza i padroni di casa e demoralizza gli ospiti, che chiedono invano un fallo di De Maio su Dionisi prima che la palla arrivasse allo spagnolo.

Stessa situazione al quarto d'ora della ripresa quando Suso si inventa un gol alla Robben dal vertice destro dell'area di rigore, ma l'azione è viziata dal fallo di Izzo su Kragl (che poi deve uscire). Ma il Frosinone ha pochi scusanti in tal senso perché Stellone vede la squadra spegnersi progressivamente, lasciandosi scivolare via un'occasione importante in chiave rincorsa-salvezza. La parte finale della partita è solo di stampo genoano, c'è gloria anche per Rigoni e ancora per la tripletta di Suso, questa volta con azione personale. Per il Frosinone quindicesima sconfitta esterna, Marassi invece si conferma fortino Genoa (conquistati in casa 30 dei 37 punti totali).