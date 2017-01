Serie A: Genoa-Crotone 2-2, Juric non vince più

IL TABELLINO



GENOA-CROTONE 2-2

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Rigoni (30' Cofie), Laxalt; Lazovic (16' st Pandev), Simeone, Ocampos (34' st Pinilla).

A disp.: Zima, Rubinho, Gentiletti, Orban, Taarabt, Morosini, Beghetto, Brivio, Pinilla, Ninkovic. All.: Juric

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Sampirisi; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian (30' st Martella); Trotta, Falcinelli.

A disp.: Festa, Viscovo, Claiton, Dussenne, Capezzi, Sulijc, Gnahoré, Nalini, Simy. All.: Nicola

Arbitro: Mariani

Marcatori: 43' Simeone (G), 9' st Ceccherini (C), 21' st rig. Ocampos (G), 29' st Ferrari (C)

Ammoniti: Rosi, Crisetig (C); Cataldi (G)

Espulsi: -