Serie A: Gabbiadini stende l'Atalanta

22:39 - La Sampdoria non si ferma più. I blucerchiati battono 1-0 l'Atalanta nella sesta giornata di campionato e salgono al terzo posto in classifica. A segno Gabbiadini al 35': dopo il derby, l'attaccante decide anche la gara contro i nerazzurri. La sconfitta di Marassi certifica la crisi della squadra di Colantuono, alla quarta sconfitta consecutiva. I nerazzurri restano inchiodati al quartultimo posto con 4 punti.

LA PARTITA

Mihajlovic conferma la squadra vittoriosa nel derby ad eccezione di Regini, infortunato. Al suo posto gioca Cacciatore. Colantuono non ha Gomez e sceglie al suo posto Molina, con Boakye e Denis coppia offensiva. L'avvio di gara è su ritmi decisamente bassi, con i padroni di casa meno brillanti rispetto alle ultime giornate e l'Atalanta impegnata soprattutto a chiudere gli spazi. Dopo un paio di spunti di Soriano ed Eder i doriani sbloccano l'incontro al 35' con Gabbiadini che, lanciato da Obiang, si invola verso Sportiello e lo supera con un tocco di sinistro. Prima dell'intervallo tocca a Eder sfiorare il raddoppio con un destro a girare che termina fuori di pochissimo.



Colantuono inserisce Baselli e Maxi Moralez, Mihajlovic perde Eder dopo pochi minuti. In campo si vede un'altra partita, con gli ospiti che vanno con insistenza alla ricerca del pari e la Sampdoria che fatica a ripartire. L'occasione buona capita a Maxi Moralez al 64' ma il diagonale dell'argentino da buona posizione termina a lato. I padroni di casa subiscono il gioco dell'Atalanta, Colantuono inserisce anche Rolando Bianchi, mentre in campo si accentua il nervosismo. Nel finale Okaka sfiora il 2-0, Denis va vicino al pari di testa ma il risultato non cambia dopo i sei minuti di recupero. La Sampdoria dell'istrionico presidente Ferrero si conferma rivelazione di questo avvio di campionato, consolidando a 14 punti con qualche sofferenza di troppo il terzo posto in classifica. In attesa della trasferta di Cagliari, bene il reparto difensivo dei blucerchiati e ancora decisivo Gabbiadini, al terzo gol stagionale. Per l'Atalanta arriva la quarta sconfitta consecutiva, forse non meritata rispetto a quanto visto nel secondo tempo. Colantuono dovrà lavorare soprattutto sull'approccio alla gara in vista della sfida casalinga con il Parma.

TABELLINO E PAGELLE

Sampdoria-Atalanta 1-0

Sampdoria (4-3-3): Viviano 6, De Silvestri 6, Silvestre 6, Romagnoli 6, Cacciatore 6, Soriano 5.5, Palombo 6.5, Obiang 6.5 (17' st Rizzo 5.5), Gabbiadini 7 (26' st Bergessio 6), Okaka 6, Eder 6 (4' st Fedato 5.5). A disposizione: Da Costa, Romero, Mesbah, Duncan, Gastaldello, Marchionni, Wszolek, Sansone. All. Mihajlovic 6.

Atalanta (4-4-2): Sportiello 6, Zappacosta 5.5, Biava 6.5, Benalouane 6.5, Dramè 6, Molina 6 (1' st Moralez 6.5), Cigarini 6, Carmona 5.5, Estigarribia 5 (1' st Baselli 6), Boakye 6 (29' st Bianchi 6), Denis 5.5. A disposizione: Avramov, Frezzolini, Stendardo, Del Grosso, D'Alessandro, Migliaccio, Cherubin, Raimondi. All.Colantuono 5.5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 35' Gabbiadini

Ammoniti: De Silvestri, Romagnoli, Soriano (S), Benalouane, Biava , Moralez (A)