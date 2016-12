Serie A: Frosinone-Udinese 2-0, decidono D. Ciofani e Blanchard

LA PARTITA

E' un pomeriggio che potrebbe cambiare la storia recente del Frosinone, che abbatte l'Udinese e sfrutta una delle ultime chance per alimentare il sogno salvezza. I ciociari mettono in campo cuore, fame, grinta e parecchia organizzazione. Caratteristiche decisive e lasciate in Friuli dalla banda di Colantuono, praticamente mai in partita.



I padroni di casa riescono a rimanere corti, non concedono spazi e dominano sulle corsie laterali. Paganini e Kragl, coperti con attenzione da Rosi e Pavlovic, spingono a intervalli regolari e obbligano l'Udinese a passare per il centro, dove però bisogna fare i conti col lavoro straordinario di Gori e Frara, che recuperano decine di palloni e fanno immediatamente ripartire l'azione. Il Frosinone passa al 12' grazie a Daniel Ciofani, che sfrutta il servizio di Dionisi e beffa Karnezis con un destro (non irresistibile) da fuori area.



L'Udinese fa una fatica tremenda a costruire qualcosa di interessante dalle parti di Leali, che viene impegnato solamente in una occasione al minuto 44: Di Natale offre una sponda a Thereau, che da buona posizione si fa parare la conclusione. La ripresa è ancora più semplice per i ciociari, avanti 2-0 dopo un'ora senza nemmeno - apparentemente - fare troppa fatica. Pavlovic batte una punizione dalla sinistra, Blanchard svetta a centro area e di testa fa secco Karnezis (60'). Dei friulani, nonostante gli ingressi in campo di Matos e Perica, non vi è traccia e la classifica comincia a farsi preoccupante, visto che i punti sono 30 e il Frosinone è ora a meno quattro. Da qui in avanti non si potrà più scherzare.