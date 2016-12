Serie A: Frosinone-Bologna 1-0, i ciociari continuano a sognare la salvezza

Nel secondo anticipo della 23a giornata di Serie A, il Frosinone ritrova la vittoria che mancava dal 29 novembre. Al Matusa contro il Bologna finisce 1-0, un risultato che tiene in vita i ciociari nella corsa-salvezza. Nel primo tempo un'occasione per parte (Tonev e Ferrari), ma la gara cambia quando i rossoblù rimangono in 10 per l'espulsione di Oikonomou. Rossettini stende Sammarco e Dionisi al 32' batte Mirante su calcio di rigore.