Serie A: Floro Flores lancia il Sassuolo, Bologna steso

LA PARTITA



E' il giorno dell'esordio dal primo minuto di Destro, ma anche quello di Donsah con la maglia del Bologna. L'altro debuttante fra i padroni di casa è Falco (classe 1992). Sorpresa anche nel Sassuolo: Di Francesco getta nella mischia Politano ('93) per sostituire l'infortunato Berardi. Il primo tempo non offre grandi emozioni: per il primo squillo bisogna attendere il 17', con una punizione velenosa di Destro deviata in corner da Consigli. Sale il nervosismo e fioccano i gialli: per Falco, Destro e Cannavaro, a sedare subito gli animi. Si mette in evidenza Donsah, in campo a velocità doppia rispetto agli avversari (vedere recupero prodigioso sull'altra freccia Defrel). Il gesto più bello è proposto da Sansone, con uno splendido tiro a giro che esce non di molto. Ai punti meglio il Sassuolo, ma si va al riposo sullo 0-0.



La ripresa si apre con un Mbaye in meno e un Ferrari in più. Il Sassuolo prova subito a spingere con Duncan, molto attivo sulla sinistra, e con una bella punizione di Politano che chiama all'intervento Mirante. Donsah, fin lì il migliore dei suoi, lascia il campo al 55' per infortunio. Al suo posto il giovanissimo Diawara. Nel frattempo non ci sono emozioni: dopo la girandola di cambi è Brienza, con una bordata mancina, a farsi vedere a cinque minuti dal novantesimo. Il Bologna mette fuori la testa, un minuto dopo però il Sassuolo passa. Contropiede fulmineo, Laribi prova il filtrante, tocco involontario ma decisivo di Diawara che smarca Floro Flores, il quale a tu per tu con Mirante firma lo 0-1. E' troppo tardi per rimediare: il Sassuolo sbanca Bologna si porta a quota 6 punti, a punteggio pieno e in vetta alla classifica della Serie A. Sicuramente fino a domenica sera.