Serie A, Fiorentina-Verona 0-1: decide Obbadi al 90'

13:48 - Colpo del Verona al Franchi. La squadra di Montella perde 1-0 e resta dietro alla Sampdoria in classifica. Grande protagonista del match Rafael, che nel primo tempo salva il risultato su un colpo di testa di Gilardino e al 66' para un rigore a Diamanti. Il gol partita lo segna poi Obbadi al 90', bravo a ribadire in rete una respinta di Neto. In casa Fiorentina apprensione per Babacar, sostituito dopo uno scontro.

LA PARTITA

Brutte notizie dalla gara del Franchi per Montella. La Fiorentina cade, fallisce il balzo in avanti in classifica e si prepara alla difficile sfida di Europa League col morale basso. Oltre al risultato, infatti, preoccupano le condizioni di Babacar, rimasto in campo solo tre minuti. L'infortunio del senegalese è ancora da valutare, ma arriva comunque in una serata storta per la Viola, che ora deve rivedere i piani per la caccia all'Europa.



Già l'Europa. Proprio in vista della gara con la Dinamo, Montella mescola infatti le carte e fa riposare i big: Gilardino titolare, Babacar, Salah e Gonzalo Rodriguez in panchina. E l'avvio viola è in sordina. Il Verona pressa alto e non lascia impostare i difensori di Montella. Jankovic ci prova di testa su calcio d'angolo, ma Neto è attento. Si giochicchia fino al quarto d'ora, poi la Fiorentina alza il ritmo. Diamanti prima ci prova dal limite, ma calcia a lato. Poi Lazzari spara da trenta metri e sfiora il palo. Le squadre provano ad affrontarsi a viso aperto, senza però dimenticarsi della fase di contenimento. Il Verona si affida alle sponde di Toni e alla velocità di Jankovic e Gomez, ma non trova la porta. La Viola invece fa densità a centrocampo, prende in mano il gioco e verticalizza rapidamente soprattutto sulla corsia sinistra con Lazzari e Pasqual. Alla mezz'ora si gioca solo nella metà campo veneta e Gilardino costringe Rafael al miracolo. Il Franchi applaude e la squadra di Montella prende coraggio. I viola fanno la partita, tengono palla, ma sono imprecisi. Il Verona invece arretra e alza la barricata, chiudendo tutte le linee di passaggio. E il primo tempo si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa la Fiorentina parte forte. Aquilani ci prova da lontano e sfiora l'incrocio dei pali. Gli uomini di Montella provano a aggredire alti, ma gli ospiti si difendono con ordine e ripartono sulla corsia destra con la coppia Sala-Jankovic, tenendo sempre impegnati Tomovic e Basanta. La Viola non sfonda e Montella gioca la carta Babacar. Il senegalese entra al posto di Ilicic, ma è costretto ad uscire subito dal campo dopo uno scontro di gioco. Lazzari ha sul destro la palla buona al 60', ma è il piede è quello sbagliato e si vede. Dall'altra parte ci prova Toni, ma Neto c'è. Poi Jankovic sbaglia un retropassaggio, Rafael atterra Gilardino e Mazzoleni fischia il rigore. Sul dischetto va Diamanti, ma Rafael è in serata di grazia e salva il risultato. Nel Verona l'unico a tenere alta la squadra è Toni, con Salah in campo la Fiorentina invece ha un altro passo e tenta l'assalto finale. La Viola attacca a testa bassa, ma il bunker veneto regge. Nel finale saltano gli schemi. Squadre lunghe e occasioni a raffica. Da una parte ci prova Salah, dall'altra Obbadi, che poi al 90' colpisce in extremis la Fiorentina dopo una respinta corta di Neto su un tiro di Christodoulopoulos. Un colpo pesante per Montella, che esce dal campo a testa bassa e con tanti pensieri. Ora testa alla Dinamo.

LE PAGELLE

Obbadi 7: entra a 20' dal termine ed entra subito nel match. All'87' fallisce un piattone davanti a Neto, al 90' non sbaglia e decide la partita

Toni 7: non segna, d'accordo, ma tiene sempre vive le azioni offensive del Verona. Fa la sponda, tenta il guizzo e non moll mai

Rafael 8: serata magica. Dalle sue parti non si passa. Nel primo tempo si supera su un colpo di testa di Gilardino, nella ripresa ipnotizza Diamanti sul rigore

Diamanti 5: l'errore dal dischetto pesa. E anche le poche giocate per illiminare il tridente

Gilardino 6,5: centravanti vecchio stampo. Lotta spalle alla porta in attesa del cross giusto. Rafael gli nega la gioia del gol, poi si procura il rigore

Neto 4,5: fallisce una delle poche palle che passano dalle seu parti e regala a Obbadi la palla del match

IL TABELLINO

FIORENTINA-VERONA 0-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 4,5; Rosi 5,5, Tomovic 5,5, Basanta 6, Pasqual 6; Badelj 6, Aquilani 5,5, Lazzari 6 (30' st Mati Fernandez 6); Ilicic 5,5 (10' st Babacar sv - 17' st Salah 6), Gilardino 6,5, Diamanti 5

A disp.: Tatarusanu, Gonzalo, Vargas, Savic, Kurtic, Joaquin, Alonso, Salah. All.: Montella 5

Verona (4-3-3): Rafael 8; Pisano 6, Marquez 6 (31' st Rodriguez sv), Moras 6, Agostini 5,5; Sala 6,5, Tachtsidis 6 (25' st Obbadi 7), Greco 5,5; Gomez 5, Toni 7, Jankovic 5 (38' st Christodoulopoulos sv).

A disp.: Benussi, Sorensen, Saviola, Lazaros, Marques, Valoti, Brivio, Campanharo, Fernandinho, Martic. All.: Mandorlini 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 45' st Obbadi (v)

Ammoniti: Ilicic, Rosi (F); Gomez, Jankovic, Sala, Rafael, Pisano (V)

Espulsi: -

Note: al 21' st Rafael para un rigore a Diamanti