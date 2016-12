Serie A: Fiorentina show, l'Udinese si sgonfia

10:18 - La Fiorentina torna al successo rifilando un secco 3-0 all'Udinese al Franchi. Dopo uno spavento iniziale (palo di Di Natale al 24') i viola di Montella sbloccano il risultato al 44' con Babacar, bravo a insaccare una goffa respinta di Karnezis su tiro di Borja Valero. Lo stesso Babacar raddoppia al 64’ con una magia su assist di Cuadrado. Il tris porta la firma di Borja Valero che, servito dallo scatenato Cuadrado, trova l’angolino col destro.

LA PARTITA

Montella rivoluziona la squadra dopo l'1-1 in rimonta di San Siro contro il Milan: Kurtic e non Aquilani a centrocampo dove c'è anche Pizarro, si rivede in panchina Mario Gomez. Basanta in difesa per Tomovic, Ilicic dal primo minuto con Babacar in attacco. L'Udinese vuole sfatare il tabù trasferta: Stramaccioni conferma a sorpresa Di Natale e lascia fuori dai titolari Thereau: Muriel con Fernandes alle spalle del capitano bianconero. Il match si apre con una grande occasione per i viola: al 4' Allan sbaglia il disimpegno, regala palla a Ilicic, ma Karnezis con un miracolo mette in angolo. L'Udinese reagisce e nella prima parte di gara fa la partita mostrando grande personalità. Al 18' proteste viola per un presunto tocco di mano di Danilo in area non punito col rigore. Al 24' la spinta degli ospiti si trasforma in una palla gol: Di Natale svetta su tutti e di testa colpisce un palo clamoroso a Neto battuto. Nel finale torna pericolosa la Fiorentina: al 29' Karnezis blocca sul tentativo di Marcos Alonso, al 41' rigore richiesto da Cuadrado, atterrato da Piris, ma non concesso da Massa. Il match si sblocca due minuti più tardi: azione insitita con Pasqual che mette in mezzo per il colpo di tacco di Borja Valero, Karnezis respinge male e Babacar fa 1-0.



Il portiere bianconero si riscatta in parte dell'errore sul gol a inizio ripresa: al 48' Borja Valero innesca Babacar che cerca di beffare l'estremo difensore con un pallonetto respinto dallo stesso Karnezis. Stramaccioni le prova tutte affidandosi al tridente pesante con l'ingresso in campo di Thereau per Bruno Fernandes. La Fiorentina gestisce meglio il gioco rispetto alla prima frazione, concedendo poco ai friulani: al 70' raddoppio viola con Babacar che stoppa al meglio il suggerimento di Cuadrado e non sbaglia a tu per tu con Karnezis. I bianconeri non hanno più la forza per rialzare la testa e accennare la rimonta dopo il doppio svantaggio: passano dieci minuti e Cuadrado è devastante in contropiede, libera al tiro Borja Valero che dal limite fa 3-0. Al Franchi finisce tra gli applausi dei tifosi toscani: la Fiorentina riparte verso le posizioni di alta classifica, l'Udinese ha da recriminare sulle occasioni mancate nella prima frazione. E' comunque terza aspettando la Lazio, impegnata domani a Verona. Nel prossimo turno di campionato l'Udinese ospita il Genoa domenica alle 15, la Fiorentina alla stessa ora fa visita alla Sampdoria.



LE PAGELLE

Borja Valero 6.5 Presente in due dei tre gol della Fiorentina: Karnezis respinge il suo colpo di tacco sull'1-0, poi la marcatura finale.



Cuadrado 7 Parte male ma con lui cresce la Fiorentina: devastante nella ripresa, fornisce due assist a Babacar e Borja Valero.



Babacar 7,5 Opportunista sul primo gol, perfetto tecnicamente sul secondo: Mario Gomez per ora può attendere in panchina.



Bruno Fernandes 5 Poca brillantezza in zona d'attacco e di rifinitura, viene sostituita dopo un'ora di gioco.



Di Natale 6 Stramaccioni gli chiede gli straordinari: non ripete la prestazione fantastica con l'Atalanta, ma nel primo tempo lotta e sfiora il vantaggio colpendo un palo.



IL TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 3-0

FIORENTINA (3-5-2): Neto 5,5; Alonso 6,5, Basanta 5,5, Pasqual 6,5 (31' st Tomovic sv); Savic 6,5, Borja Valero 6,5, Cuadrado 7 (39' st Joaquin sv), Ilicic 6, Kurtic 6,5; Pizarro 5,5 (17' st Aquilani 6), Babacar 7,5. A disp.: Tatarusanu, Hegazy, Richards, Badelj, Bernardeschi, Lazzari, Marin, Vargas, Gomez. All.: Montella 6,5.

UDINESE (4-3-2-1): Karnezis 6; Danilo 5, Heurtaux 5,5, Piris 5,5, Widmer 5; Allan 5,5 (30' st Pinzi sv), Badu 5,5, Fernandes 5 (15' st Thereau 5,5); Guilherme 5,5, Di Natale 6; Muriel 5,5 (34' st Kone sv). A disp.: Meret, Scuffet, Belmonte, Bubnjic, Domizzi, Pasquale, Evangelista, Hallberg, Geijo. All.: Stramaccioni 5,5.

ARBITRO: Massa

MARCATORI: 44', 25' st Babacar, 35' st Borja Valero (F)

AMMONITI: Alonso (F), Allan, Fernandes, Piris (U)