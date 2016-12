25 gennaio 2015 Serie A, Fiorentina-Roma 1-1: Ljajic non basta, la Juve va in fuga Primo tempo di marca viola, che trova il vantaggio con Gomez. Nella ripresa i giallorossi si svegliano, ma non basta: bianconeri a +7 di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

09:47 - Nel posticipo della 20a giornata di serie A, la Roma rallenta ancora la corsa scudetto pareggiando per 1-1 sul campo della Fiorentina: la Juventus vola a +7. Al Franchi il primo tempo è di marca toscana, che trovano il vantaggio al 19' con un piatto di Gomez che intercetta un tiro di Pizarro. Nella ripresa scende in campo una Roma diversa: Iturbe si scatena e serve all'ex Ljajic la palla del pareggio al 4'. Viola a -3 dalla zona Champions.

LA PARTITA

Come ormai troppo spesso le capita, la Roma gioca un tempo (il secondo) e ancora una volta coglie quel pareggio (il quinto nelle ultime sette giornate) che lo stesso Garcia ha riconosciuto essere il problema della squadra in questo momento. Un altro problema, non di poco conto, è la Juve che va ormai in fuga e distante ora 7 punti. Tempo ce n'è, ma a patto di cambiare marcia e con la speranza che i bianconeri rallentino un po' la corsa inarrestabile.

Nella prima mezzora i giallorossi ci capiscono poco o nulla: il pressing della Fiorentina è asfissiante, Joaquin e Cuadrado sono imprendibili per il malcapitato Holebas e Pizarro un perfetto geometra. Se poi si sblocca in campionato anche Mario Gomez, ecco che i tifosi toscani possono sognare una notte indimenticabile. Basanta sfiora il raddoppio, poi la Roma si fa pericolosa due volte nel giro di un minuto da calcio da fermo: Tatarusanu è super sul colpo di testa di Nainggolan, poi è De Rossi a a svettare: palla fuori. Garcia perde Strootman (botta al ginocchio operato) e rilancia Pjanic. Prima della fine del tempo è Tomovic a fare venire i brividi a De Sanctis.

A questa Roma manca come l'ossigeno uno come Gervinho, ma per fortuna di Garcia nel secondo tempo si sveglia Iturbe che fa ammattire Basanta. Dopo 4' l'argentino si beve il connazionale e serve all'ex Ljajic il pallone del pareggio. Qualche minuto dopo è questa volta lui a impegnare severamente Tatarusanu. Gli ospiti ci credono e premono sull'acceleratore, ma i toscani non stanno a guardare e sono pericolosi in contropiede: Pasqual spreca una bella ripartenza, Ljajic e Nainggolan sono gli ultimi ad arrendersi, ma l'ultima occasione capita sui piedi di Tomovic: De Sanctis copre bene il suo palo. La Fiorentina può comunque sorridere: la zona Champions è lì a portata di mano e dista solo tre punti. La squadra vista nel primo tempo ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine.

LE PAGELLE

Joachin 7,5 - Lo spagnolo è stato un autentica spina nel fianco e ha fatto venire il mal di testa a Holebas.

Gomez 6,5 - Dopo i due gol in Coppa Italia, l'attaccante tedesco ritrova la via della rete anche in campionato. Prezioso anche in fase di non possesso.

Basanta 5 - Nel primo tempo sfiora addirittura il gol, nel secondo va in grande difficoltà contro Iturbe.

Iturbe 7 - Nel primo tempo dorme come i suoi compagni, ma nella ripresa diventa imprendibile per Basanta. Splendido l'assist a Ljajic.

Ljajic 6,5 - Anche lui si sveglia nella ripresa, trova il gol del pareggio ed è l'ultimo ad arrendersi

Holebas 4,5 - Brutta serata per il greco: Joaquin e Cuadrado a turno gli fanno venire il mal di testa.



IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 1-1

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu 6,5; Tomovic 6, G. Rodriguez 6, Basanta 5; Joaquin 7,5, M. Fernandez 5,5 (18' st Kurtic 6), Pizarro 6,5, B. Valero 6, Pasqual 5,5 (25' st Alonso sv); Cuadrado 6,5; M. Gomez 6,5 (33' st Babacar sv). A disp.: Lezzerini, Rosati, Richards, Vargas, Diamanti, Hegazi, Ilicic. All.: Montella

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Florenzi 6, Yanga Mbiwa 6, Manolas 6, Holebas 4,5; Strootman 6 (34' Pjanic 5,5), De Rossi 6, Nainggolan 6,5; Iturbe 7, Totti 5,5 (34' st Destro sv), Ljajic 6,5 (42' st Maicon sv). A disp.: Skorupski, Astori, Calabresi, Uçan, Somma, Cole, Paredes, Verde, Borriello. All.: Garcia

Arbitro: Banti

Marcatori: 19' Gomez (F), 4' st Ljajic (R)

Ammoniti: Holebas, Yanga Mbiwa (R), Pizarro, Cuadrado (F)

Espulsi: -