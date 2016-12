Serie A: Fiorentina-Napoli, vietato perdere

Doppio monday night per la Serie A, che chiude la 27esima giornata mettendo in vetrina due splendidi posticipi. Il match clou è quello del Franchi: alle 21 scendono in campo Fiorentina e Napoli , con i Viola a caccia del controsorpasso al terzo posto alla Roma, e i partenopei impegnati a restare in scia alla Juventus, scappata a +4. Alle 19 ci si gioca il settimo posto: all'Olimpico c'è Lazio-Sassuolo , con i neroverdi avanti di un punto.

Snodo cruciale a Firenze: dopo le vittorie di Roma e Juventus, Fiorentina e Napoli sono chiamate a rispondere. Peccato che le due si affrontino e inevitabilmente una (o entrambe) rimarrà delusa. In caso di successo gigliato si riaprirebbero parecchi giochi: la banda di Paulo Sousa si porterebbe a sole due lunghezze dal secondo posto. Kalinic e compagni sono reduci da sei risultati utili consecutivi, con gli ultimi tre match casalinghi che hanno portato nove punti. Borsino opposto per i ragazzi di Sarri, in un momento di flessione: sconfitta a Torino, pareggio interno col Milan ed eliminazione in Europa League. Al Franchi la Fiorentina non batte gli azzurri dal 28 gennaio 2009: due pareggi e cinque sconfitte.



Meno affascinante l'incontro delle 19, con Lazio e Sassuolo che duelleranno per il settimo posto: l'Europa League è lontana, con il Milan (sesto) a quota 47. I biancocelesti hanno l'obbligo di vincere per scavalcare i neroverdi e continuare a sperare in una clamorosa rimonta. Attenzione al 3-2: nei due precedenti andati in scena all'Olimpico la sfida è sempre terminata con quel risultato, mentre all'andata sono stati i ragazzi di Di Francesco a trovare i tre punti al Mapei Stadium, grazie alle reti di Berardi e Missiroli, quest'oggi squalificato.