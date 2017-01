Serie A: Fiorentina-Genoa 3-3, Simeone beffa la Viola

Tra Fiorentina e Genoa finisce in parità al termine di un match che concede molte emozioni. Al Franchi, la squadra di Sousa sblocca la partita al 17' con Ilicic e vola sul 2-0 grazie a Chiesa (50'). Il Grifone non molla e trova il 2-2 con Simeone (57') e Hiljemark (59'), ma è Kalinic (62') a riportare nuovamente avanti la Viola. Nel finale arriva il rigore di Simeone (Bernardeschi, espulso nell'occasione, evita una rete col braccio) per il 3-3.