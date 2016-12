Serie A, Fiorentina-Chievo 2-0: gol di Kalinic e Ilicic

LA PARTITA

La Fiorentina è guarita. La premiata ditta Kalinic-Ilicic torna a segnare e la Viola tiene la Juventus a distanza prima dello stop natalizio. Un bel segnale per Sousa, che annichilisce il Chievo con oltre il 70% del possesso palla nel primo tempo e affonda il colpo sfruttando gli assist di Bernardeschi e la vena realizzativa dei suoi bomber. Al Franchi la Fiorentina riprende la corsa mostrando il meglio del repertorio soprattuto nei primi 45'. Una prova di maturità che conferma la bontà del progetto e allontana le prime ombre, respingendo il rabbioso assalto della Juve al vertice della classifica.

Reduce da due sconfitte e con il fiato sul collo dei bianconeri, Sousa al Franchi schiera il consueto modulo con Kalinic unica punta supportato da Borja Valero e Ilicic. Ancora panchina invece per Pepito Rossi, che a gennaio dovrà decidere se cambiare aria per trovare più spazio. Maran risponde con la stessa formazione che ha battuto l'Atalanta, con Meggiorini e Paloschi in attacco. Alte e compatte, Fiorentina e Chievo nei primi minuti si marcano strette. Come da copione, la Viola si affida al possesso, gli scaligeri invece creano densità al limite, chiudendo le linee di passaggio. Maran chiama il pressing alto, Sousa chiede di allargare il gioco. Sulla sinistra Hetemaj fa buona guardia, ma dall'altra parte Castro fatica e la Viola è subito pericolosa prima con Alonso, poi con Ilicic. La Fiorentina sale di giri e dopo venti minuti passa: Bernardeschi inventa per Kalinic, che spara in mezzo alle gambe di un colpevolissimo Bizzarri. In vantaggio, gli uomini di Sousa giocano a memoria e prendono in mano il gioco. Tra le lineee, Borja Valero detta i tempi e verticalizza. A caccia del pari, i veneti si allungano, prestando il fianco alle ripartenze di Bernardeschi in versione assist-man. Ilicic sfiora l'incrocio su punizione, poi lo sloveno alla mezz'ora concretizza la superiorità viola e timbra il raddoppio con un sinistro a giro deviato da Gamberini. Al Franchi è un monologo della Fiorentina, il Chievo non riesce a spezzare la ragnatela viola e il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio per la squadra di Sousa.

Nella ripresa Maran passa subito alla difesa a tre, sostituisce Meggiorini con Inglese e la butta sull'uno contro uno in ogni zona del campo per impedire il giropalla viola e aumentare la pressione. Più aggressivo, il Chievo prova a reagire, cambia passo e costringe la Fiorentina ad arretrare giocando a specchio. Hetemaj ci prova dalla distanza, ma non centra il bersaglio grosso. Il pressing alto e gli esterni alti cambiano volto agli scaligeri, ma quando la Viola riparte mette sempre paura con i fraseggi nello stretto tra Borja Valero e Bernardeschi. Dopo venti minuti di buon Chievo, i toscani riprendono in mano la gara addormentando il gioco col possesso prolungato e con gli inserimenti di Alonso. Al 77' Borja Valero impegna Bizzarri dalla distanza e poi esce dal campo tra gli applausi. Nel finale poi le squadre si allungano e il Chievo si arrende. La Fiorentina festeggia il Natale al secondo posto. Ora Sousa si aspetta qualche "regalo" sotto l'albero dai Della Valle per far sognare i tifosi.