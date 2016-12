Serie A: Fiorentina-Atalanta 3-0, Viola in vetta da sola

11:59 - La Fiorentina batte 3-0 l'Atalanta, per la prima volta nella sua storia vince 6 delle prime 7 partite e vola in vetta da sola con 18 punti. Al Franchi la gara è decisa già nel primo tempo. Al 5' Paletta stende Blaszczykowski: rosso e rigore che Ilicic trasforma. Borja Valero coglie il palo all'11', poi ritrova la via del gol dopo 10 mesi al 34' su pregevole assist di Bernardeschi. Nel secondo tempo il tris è di Verdù al 45'.

LA CRONACA

Una vittoria per il primato solitario e per la storia, visto che la Fiorentina non hai mai vinto sei gare su sette, nemmeno nelle due stagioni che si sono chiuse con la vittoria dello Scudetto. Per scardinare il muro atalantino Paulo Sousa punta su Kalinic, l'uomo che con una tripletta ha fatto piangere l'Inter. Alle spalle del croato Bernardeschi, che ha convinto contro il Belenenses in Europa League, e Ilicic. Va in panchina Vecino. In difesa Roncaglia non è al meglio e gioca Tomovic. Sono solo quattro i giocatori che sono scesi in campo giovedì: Tomovic, Astori, Marcos Alonso e Bernardeschi. Reja, che ha sempre battuto i toscani le ultime 5 volte che li ha affrontati, si affida al tridente Moralez-Denis-Gomez, visto l'infortunio di Pinilla.



La gara gira sin da subito dalla parte della Viola. Al 5' splendida palla in verticale di Bernardeschi per Blaszczykowski che viene stretto in sandwich da Paletta e Gomez: Massa non può che espellere l'italo-argentino per aver fermato fallosamente una chiara occasione da gol. Sul dischetto va Ilicic che spiazza Sportiello. In 11 contro 10, come una leone sulla preda ferita, ha inizio un autentico tiro al bersaglio. Nello stesso minuto (11') Sportiello si salva con l'aiuto del palo su un tiro di Borja Valero e vede sfilare a pochi centimetri dal palo una conclusione di Badelj. Poi ci provano senza fortuna Kalinic, Bernardeschi e Ilicic, prima dell'unico lampo dell'Atalanta, che al 25' ha la grande chance di pareggiare: Denis pesca Maxi Moralez, grande parata di Tatarusanu sull'attaccante argentino. La Fiorentina gioca un calcio altamente spettacolare, Blaszczykowski da una parte e Marcos Alonso dall'altra giocano larghissimi costringendo gli orobici a lasciare spazio centralmente. Come nel caso del 2-0 al 34': ancora un assist al bacio di Bernardeschi, Borja Valero a tu per tu con Sportiello non sbaglia e torna al gol dopo 10 mesi. La formazione di Reja è come un pugile alle corde che getterebbe volentieri la spugna: Blaszczykowski e Ilicic fanno venire ancora i brividi a Sportiello prima della fine del tempo.





Reja lascia negli spogliatoi l'impalpabile Denis (al suo posto D'Alessandro) e passa a tre dietro, con la mini-coppa Moralez-Gomez in attacco. Il canovaccio, però, non cambia, con i toscani padroni del campo e l'Atalanta che non riesce ad avvicinarsi a Tatarusanu. Kalinic lotta e si sbatte, ma per lui non è serata di grazia. I riflettori nella storica serata del Franchi sono per altri, uno su tutti Bernardeschi: Sousa lo striglia parecchio, lo guida come un robot dalla panchina, ma ogni volta che questo ragazzo tocca la palla c'è da spellarsi le mani. L'Atalanta fa solo da comparsa, a causa dell'estenuante palleggio viola (lo stesso messo in mostra a San Siro contro l'Inter), che nel secondo tempo preferisce non infierire, anche per risparmiare energie importanti. L'occasione più nitida per il terzo gol capita sui piedi di Marcos Alonso, che al 19' vede il suo diagonale di sinistro respinto da Sportiello. Paulo Sousa pesca bene anche dalla panchina, visto che Verdù cala il tris al 45' su assist Kalinic con un pregevole destro al volo. La Fiorentina vince per la prima volta nella sua storia 6 delle prime 7 partite e vola in vetta da sola con 18 punti. Con una squadra così sognare non costa nulla e il solo pericolo sembrano le vertigini dell'alta classifica. Per l'Atalanta la classica serata no, viziata dal rosso dopo 5' a Paletta, che non toglie nulla a quanto di buono fatto vedere sino ad ora.



LE PAGELLE

Bernardeschi 7,5 - Fa arrabbiare Paulo Sousa, ma quando tocca palla è una delizia per gli occhi: suoi i due splendidi assist a Blaszczykowski e Borja Valero

Blaszczykowski 7 - Ha il merito di provocare l'espulsione di Paletta, poi è un motorino sulla fascia destra

Tatarusanu 7 - Una sola parata, ma decisiva su Maxi Moralez: se quella della Fiorentina è la migliore difesa del torneo è anche merito suo



Paletta 4 - Ha la colpa di lasciare i suoi in 10 dopo soli 6': imperdonabile

Denis 5 - Una bella palla a Maxi Moralez e poi il nulla

Sportiello 6,5 - Non può fare nulla sui gol, ma se il passivo è meno pesante è tutto merito suo



IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 3-0

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 7; Tomovic 6,5, G.Rodriguez 6,5, Astori 6,5; Blaszczykowski 7, Borja Valero 7,5 (37' st M.Fernandez sv), Badelj 6,5, Marcos Alonso 7; Ilicic 7 (29' st Verdù 6,5), Bernardeschi 7.5 (22' st Vecino 6); Kalinic 6. A disp.: Sepe, Lezzerini, Roncaglia, Suarez, Rebic, Rossi, Babacar. All.: Sousa

Atalanta (4-3-3): Sportiello 6,5; Masiello 5,5, Paletta 4, Toloi 6, Dramé 5,5; Kurtic sv (6' pt Cherubin 5,5), De Roon 5 (36' st Carmona sv), Grassi 6; Moralez 5, Denis 5 (1' st D'Alessandro 6), Gomez 5. A disp.: Bassi, Radunovic, Bellini, Stendardo, Conti, Raimondi, Cigarini, Migliaccio, Monachello. All.: Reja

Arbitro: Massa

Marcatori: 6' rig. Ilicic, 34' Borja Valero, 45' st Verdù

Ammoniti: Masiello, Toloi (A)

Espulsi: 5' Paletta (A) per aver fermato una chiara occasione da gol