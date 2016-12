Serie A: festa Udinese, la Fiorentina affonda

LA PARTITANon c'è neanche il tempo di sistemarsi in campo che l'Udinese passa in vantaggio. Badu conquista un corner, dalla bandierina Fernandes disegna una traiettoria perfetta che Zapata deposita in rete di testa sovrastando i difensori viola con uno stacco imperioso. L'attaccante bianconero, al settimo sigillo in campionato, è molto ispirato e al 10’ fa ammonire Rodriguez, costretto a stenderlo per evitare l'uno contro uno con Karnezis. Il difensore viola rischia il rosso perché è ultimo uomo ma l'arbitro Massa opta solo per il giallo. Passata la tempesta, la Fiorentina alza il baricentro complice l'atteggiamento un po' troppo prudente della squadra di De Canio e i guizzi di un ottimo Zarate. Così al 23' arriva il pareggio: cross di Tomovic proprio per l'attaccante argentino che prima colpisce di testa trovando pronto Karnezis e poi lo batte con un tap-in di destro. Nel finale di frazione torna alla carica l'Udinese che colpisce due traverse: al 38' sul potente esterno destro di Badu e in pieno recupero con Thereau che non trasforma la sponda aerea di Danilo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



Nel secondo tempo l'Udinese replica la partenza lampo della prima frazione e torna in vantaggio al 53' al termine di una bella azione corale: Badu allarga per Widmer il quale crossa per Thereau che batte di prima con il destro Tatarusanu. Zapata al 66' avrebbe anche l'opportunità di calare il tris, ma manda a lato a tu per tu con il portiere viola. Sousa ricorre alla panchina mettendo in campo i 'titolarissimi' Kalinic, Borja Valero e Ilicic. Proprio lo sloveno sfiora il gol al 77' su punizione dopo che al 74' aveva sprecato un due contro uno mancando il passaggio per Zarate lanciato in porta. La Fiorentina ci prova, ma con poca lucidità. Così l'Udinese porta a casa i tre punti e una bella fetta di salvezza.