Serie A: fenomeno Toni, il Verona piega il Sassuolo

17:57 - Uno straordinario Toni trascina il Verona al successo contro il Sassuolo. L’Hellas, in dieci dal 17’ per l’espulsione di Rafael, batte 3-2 il Sassuolo al Bentegodi e centra la seconda vittoria di fila. Juanito Gomez sblocca il risultato al 30’, ma cinque minuti dopo un’autorete di Moras riporta il match in equilibrio. Nella ripresa è show di Toni che firma una doppietta (63’ e 71’). Ai neroverdi non basta il gol di Floro Flores all’89’.

LA PARTITA

Dopo tre minuti Zaza fa correre un brivido ai tifosi di casa: piattone al volo su cross di Sansone e palla alta. Al 14’ prima tegola sull’Hellas: Jankovic deve lasciare il campo per un infortunio rimediato a seguito di uno scontro con Consigli. E tre minuti dopo all’Hellas va ancora peggio: Sansone vola tutto solo in contropiede, Rafael esce dall’area e respinge con la mano. Per l’arbitro Chiffi, alla sua seconda direzione in Serie A, non ci sono dubbi: rosso diretto per il portiere gialloblù. Mandorlini decide di sacrificare Valoti, entrato appena quattro minuti prima. Nonostante l’avvio shock, è il Verona a passare in vantaggio al 30’: Sala serve in profondità Juanito Gomez che, scattato sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Consigli e lo batte con uno scavetto. La gioia dei padroni di casa dura poco perché al 35’, su cross dalla sinistra di Missiroli, Moras anticipa tutti e insacca goffamente alle spalle di Benassi firmando una clamorosa autorete. Si va al riposo sull’1-1. Il risultato cambia nuovamente al 63’ ed è ancora l’Hellas a colpire: Juanito Gomez serve Toni in area e il bomber, in sospetta posizione di fuorigioco, batte Consigli da due passi. Al 67’ Berardi prova a piazzare il pallone da fuori area con il destro ma Benussi c’è. Al 71’ tutto il Bentegodi si alza in piedi per il Toni-show: l’attaccante prende palla a centrocampo e, da solo, supera l’intera difesa emiliana, entra in area e batte Consigli. Rete numero 17 in campionato e titolo di miglior attaccante nell’anno solare 2015 con 12 gol. Toni diventa inoltre il giocatore che ha segnato più reti in Serie A con la maglia scaligera (37). Il Sassuolo non molla e all’88’ Floro Flores trova la rete del 3-2 insaccando da due passi l’assist di Missiroli. In pieno recupero è sempre il numero 83 neroverde ad andare vicino alla rete con una bomba dai 25 metri, ma Benussi non si fa sorprendere salvando il risultato.

LE PAGELLE

Toni 7,5 - Il migliore in campo. Con le due reti odierne, diventa il miglior marcatore in Serie A all-time del Verona con 37 reti all'attivo. Cifra destinata ad aumentare, visto che mancano ancora 6 giornate più quelle del prossimo anno. Eterno.

Benussi 7 - Sulle due reti del Sassuolo è incolpevole, poi salva più volte i suoi dimostrando grinta e sangue freddo.

Missiroli 6,5 - Mette il suo zampino in entrambe le reti neroverdi. Ogni volta che arriva sul fondo diventa un pericolo per la difesa scaligera. Pendolino.

Rafael 4,5 - Il portiere gioca poco più di 15 minuti poi si fa espellere lasciando i suoi in dieci per quasi tutto l’incontro.

Berardi 5,5 - Quasi mai pericoloso, stavolta non riesce a lasciare il segno sulla partita.

IL TABELLINO

VERONA-SASSUOLO 3-2

Verona (4-3-3): Rafael 4,5; Agostini 6, Marquez 6, Moras 5, Pisano 6; Greco 6, Obbadi 5,5, Sala 6,5 (82' Fernandinho sv); Jankovic sv (14' Valoti sv, 18' Benussi 7), Juanito Gomez 7, Toni 7,5. A disp.: Gollini, Marques, Martic, Rodriguez, Sorensen, Campanharo, Christodoulopoulos, Tachtsidis, Nico Lopez, Saviola. All.: Mandorlini 6,5.

Sassuolo (3-4-3): Consigli 5,5; Acerbi 6, Cannavaro 5,5, Longhi 5,5 (58' Floccari 5); Peluso 6, Biondini 5, Lazarevic 5 (57' Brighi 6), Missiroli 6,5; Berardi 5,5, Sansone 6,5 (72' Floro Flores 6,5), Zaza 6. A disp.: Pegolo, Pomini, Bianco, Fontanesi, Natali, Sereni, Alhassan, Chibsah, Taider. All.: Di Francesco 5,5.

Marcatori: 30' Juanito Gomez (V), 35' aut. Moras (V), 63', 71’ Toni (V), 88' Floro Flores (S)

Arbitro: Chiffi

Ammoniti Greco, Moras, Obbadi (V), Berardi, Cannavaro (S)

Espulsi: Rafael (V) al 17'