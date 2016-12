6 gennaio 2016 Serie A: Falcinelli salva il Sassuolo, Frosinone ripreso Al Mapei Stadium finisce 2-2: neroverdi imbattuti in casa, le reti di Dionisi e Ajeti regalano ai ciociari il secondo punto lontano dal Matusa

Una rete del neoentrato Falcinelli consente al Sassuolo di mantenere l'imbattibilità interna: al Mapei Stadium i neroverdi pareggiano 2-2 con il Frosinone dopo essere stati in svantaggio due volte. Reti Di Dionisi, Defrel e Ajeti nel primo tempo, quindi il definitivo pari dell'ex attaccante del Perugia. Secondo punto stagionale lontano dal Matusa per i ciociari che si portano a meno uno dal Genoa, neroverdi sesti a quota 28 come il Milan.

LA PARTITASenza Floccari ormai destinato a lasciare il Sassuolo, Di Francesco rilancia dal primo minuto Floro Flores con Defrel e Berardi a sostegno dell'ex Udinese. Stellone risponde mandando in campo Tonev e Dionisi dietro a Ciofani, mentre a centrocampo l'ex di turno Chibsah viene preferito a Gori. Dopo quasi venti minuti di noia la sblocca Dionisi che da posizione defilata sorprende Consigli con un potente destro dal lato corto dell'area di rigore. Gravissime le colpe del numero uno neroverde che, aspettandosi un cross, si lascia interviene a mani aperte lasciandosi sfuggire la palla. La reazione è immediata e gli emiliani trovano subito il pari: è il 22' quando Ajeti devia nettamente un sinistro dal limite di D§efrel spiazzando il proprio portiere.



Il Sassuolo comanda il gioco, la difesa del Frosinone regge comunque l'urto e i ciociari passano ancora negli ultimi venti secondi del primo tempo: angolo di Pavlovic e colpo di testa vincente proprio di Ajeti che si riscatta riportando in vantaggio i suoi. Berardi, Vrsaljko e Defrel alzano subito il ritmo in avvio di ripresa ma fino all'ingresso di Falcinelli il Frosinone sembra poter mantenere il 2-1: al 74', però, l'ex attaccante del Perugia, appena entrato per Floro Flores, trova il sinistro vincente dall'area piccola mandando la palla sotto l'incrocio. Ci prova anche Sansone prima che al 94' Vrsaljko sfiori il 3-2 su invenzione di Magnanelli. Finisce invece in parità, risultato tutto sommato giusto con il Frosinone che conquista il secondo punto stagionale lontano dal Matusa mentre il Sassuolo mantiene l'imbattibilità interna salendo a quota 28 punti al pari del Milan.

LE PAGELLEFalcinelli 6,5 - Entra e dopo due minuti trova il primo gol in Serie A che, tra l'altro, salva il Sassuolo dalla prima sconfitta stagionale al Mapei Stadium. Ottimo impatto, poi non riesce a farsi trovare con costanza dai compagni



Magnanelli 6,5 - E' il faro dei neroverdi. La manovra passa dai suoi piedi e finché regge la squadra gira come vuole Di Francesco. Cala alla distanza, inevitabile dopo aver toccato centinaia di palloni.



Dionisi 6,5 - Gol a parte, sul quale incide il grave errore di Consigli, si batte come un Leone. Spina nel fianco della difesa emiliana, esce sul 2-1 quando Stellone prova a difendere il risultato.



Vrsaljko 6,5 - Solito motorino sulla fascia destra. Sul voto finale pesa il gol fallito al 94' che avrebbe potuto regalare il successo ai suoi, ma dopo aver corso e crossato come un dannato gli si può perdonare anche un errore così.



Ajeti 6 - Soffre un po' le incursioni centrali degli attaccanti neroverdi. Sul gol di defrel pesa la sua deviazione tuttavia involontaria, si riscatta facendosi trovare pronto sull'angolo di Pavlovic.