Serie A: Euro-Genoa, 5-1 al Torino

LA PARTITAGasperini rilancia il 3-4-3 col tridente Iago-Borriello-Niang, mentre Ventura non rinuncia al 3-5-2 e sugli esterni schiera Peres e Molinaro. E' il Genoa a partire a spron battuto con le occasioni per Iago Falqué e Borriello, ma al minuto 14 è il Torino a creare la palla gol più ghiotta: tacco di Maxi Lopez, inserimento di Molinaro che mette dentro dove Quagliarella in spaccata manda alto da pochi passi. Lo spavento scuote il Grifone che quattro minuti dopo passa con un'azione da manuale del calcio: no-look di Niang per l'inserimento di Borriello, cross basso di prima e rimorchio di Iago Falqué che non può sbagliare. I granata accusano il colpo, ma al 23' vanno comunque vicini al pari: sventola di Benassi, doppia deviazione De Maio-Roncaglia e la sfera che esce di un soffio. Succede poco altro, salvo i tentativi da fuori di Bertolacci e Peres: si va al riposo sull'1-0.



La ripresa inizia con Gasperini che decide di rinunciare al tridente (fuori Borriello per Tino Costa) e inizialmente la scelta pare sbagliata: al 61' infatti El Kaddouri pennella sotto l'incrocio una punizione dai 25 metri, è 1-1. Nel momento più difficile per il Grifone, arriva il colpo di fortuna: è proprio Tino Costa al 69' a calciare una punizione da lontano che - ironia della sorte - sbatte sulla schiena di El Kaddouri e si insacca con Padelli spiazzato. Ventura allora opta per il tridente nell'ultimo quarto d'ora, ma il risultato è rovinoso e il Genoa dilaga: prima (87') Bertolacci salta Gazzi al limite e col destro trova l'incrocio più lontano, poi (92') il neoentrato Pavoletti allontana con una spallata Glik e insacca con un perfetto mancino incrociato, infine (95') ancora Tino Costa cala il pokerissimo ribattendo in rete una respinta corta di Padelli. Marassi in tripudio.



Continua dunque la corsa per l'Europa del Genoa che nel prossimo turno farà visita alla quasi salva Atalanta, mentre il Torino proverà a riscattare i due ko di fila in casa contro il Chievo.