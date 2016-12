Serie A, Empoli-Sassuolo 3-1: doppietta di Saponara

00:08 - Vola l'Empoli. Al Castellani la squadra di Sarri batte 3-1 il Sassuolo, infila l'ottavo risultato utile consecutivo e si allontana dalla zona calda della classifica. Nel primo tempo Consigli tiene a galla i neroverdi, poi gli uomini di Di Francesco crollano nella ripresa. Saponara sblocca il match al 46', poi Rugani regala agli ospiti il gol del pari al 49'. Mchedlidze al 59' e ancora Saponara al 60' poi chiudono il match.

LA PARTITA

Pan per focaccia. L'Empoli restituisce il 3-1 dell'andata al Sassuolo, supera i neroverdi in classifica e continua la corsa verso la salvezza in tutta tranquillità. I numeri della banda di Sarri del resto parlano chiaro. Nelle ultime otto partite tre vittorie e cinque pareggi. Un bel bottino, da record, considerata anche la qualità del gioco mostrato in campo. Nulla a che vedere con le squadre che lottano col coltello tra i denti per qualche punto senza badare molto alla forma. E i risultati si vedono.



Al Castellani gara subito tattica. Si gioca in pochi metri, col vento che disturba gli appoggi lunghi. Il Sassuolo aggredisce alto e pressa i portatori di palla con Zaza e Berardi. L'Empoli però non si fa schiacciare e manovra nello stretto, con gli esterni che accompagnano bene in fase offensiva. Magnanelli ringhia su Saponara e i toscani provano ad accerchiare la difesa neroverde. Al 14' Barba spaventa Consigli su calcio d'angolo, poi Valdifiori ci prova da fuori. In campo si corre molto e si cerca la giocata, ma salgono in cattedra i portieri. Da una parte Sepe evita l'autogol dopo una deviazione di Croce, dall'altra Consigli si supera su un'imbucata di Pucciarelli e poi su Saponara.



L'Empoli si muove a memoria, tiene alta la linea difensiva e prova a sfondare con l'uno-due, ma il fortino neroverde tiene. Alla mezz'ora poi le squadre poi si allungano e si aprono gli spazi. Ed è un bel calcio da vedere, con gli attori principali che danno del tu al pallone e sanno sempre cosa fare. Tutto merito di Sarri: idee chiare, organizzazione, qualità e corsa. Manca soltanto il guizzo. Che arriva al primo minuto della ripresa. Saponara prende la mira dal limite e batte Consigli. Il vantaggio dell'Empoli però dura solo tre minuti. Berardi mette in mezzo un pallone a giro, Rugani svirgola e segna il più classico degli autogol.



Ma è solo un incidente di percorso. Nel giro di dieci minuti l'Empoli si porta avanti di due gol. Prima il gol lampo di Mchedlidze, appena entrato in campo, poi il bis di Saponara, bravo a finalizzzare l'assist no-look di Croce. Due sberle che chiudono il match e mettono al tappeto la squadra di Di Francesco, che mette in campo cinque punte e tenta il tutto per tutto. Il finale, però, è buono solo per le statistiche e per ammirare il torello a tutto campo dei padroni di casa. A quota 33 l'Empoli può giocare con maggiore tranquillità fino alla fine del campionato in attesa della matematica. E chissà che non si tolga anche qualche soddisfazione con le big. A Sassuolo, dopo la vittoria col Parma, continua invece il periodo nero.

LE PAGELLE

Saponara 7,5: due gol e un assist. Nel primo tempo si nasconde, poi nella ripresa alza i giri e decide il match

Croce 7: lotta, corre e serve uno splendido assist a Saponara. Quando serve, tiene palla a centrocampo mostrando tutto il repertorio

Rugani 6: altra prova attenta e concreta. Guida bene la difesa e ha tutti i numeri per una big. Peccato per l'autorete. Tutto serve per crescere

Consigli 6,5: nel primo tempo tiene a galla la barca neroverde con due grandi interventi. Nella ripresa deve arrendersi e alza bandiera bianca

Zaza 5,5: gara generosa, ma senza lampi. Prova a sfondare centralmente, ma sbatte contro Barba e Rugani. Mai pericoloso

Berardi 5: nervoso e falloso. Quando la squadra va sotto si intestardisce e prova a fare tutto da solo. Deve ancora maturare





IL TABELLINO

EMPOLI-SASSUOLO 3-1

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6,5; Hysaj 6,5, Barba 6,5, Rugani 6, Mario Rui 6,5; Vecino 6, Valdifiori 6, Croce 7 (38' st Signorelli sv); Saponara 7,5 (26' st Zielinski 6); Maccarone 6 (13' st Mchedlidze 6,5), Pucciarelli 6,5.

A disp.: Pugliesi, Bassi, Somma, Laurini, Dioussè, Verdi, Brillante, Gemignani, Tavano. All. Sarri 7

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Gazzola 5,5, Acerbi 6, Peluso 5,5, Longhi 5 (38' st Lazarevic sv); Taider 6, Magnanelli 5,5 (25' st Floccari 5,5), Missiroli 5,5; Berardi 5, Zaza 5,5, Sansone 5,5 (30' st Floro Flores 5,5).

A disp.: Pomini, Polito; Bianco, Natali, Fontanesi, Benucci, Biondini, Brighi, Donis. All: Di Francesco 5

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 1' st Saponara (E), 4' st aut. Rugani (E), 14' st Mchedlidze (E), 16' st Saponara (E)

Ammoniti: Acerbi, Taider, Magnanelli (S)

Espulsi: -