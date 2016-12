4 ottobre 2015 Serie A: Empoli-Sassuolo 1-0, Maccarone stende i neroverdi Per la squadra di Di Francesco è la prima sconfitta in campionato

Un gol di Maccarone, a due minuti dal termine, regala all'Empoli un prezioso e meritato successo contro il Sassuolo. Al Castellani finisce 1-0 per i toscani (rimasti in 10 al 90' per l'espulsione di Zielinski ), che conquistano i tre punti grazie a un colpo di testa dell'attaccante su azione d'angolo. Prova negativa per la squadra Di Francesco, mai pericolosa in tutta la gara e al primo k.o. in stagione.

LA PARTITA

Si ferma anche il Sassuolo, prima d'oggi l'unica squadra rimasta imbattuta nel nostro campionato. Si ferma anche il Sassuolo perché i neroverdi, in sostanza, a Empoli non scendono mai in campo: zero tiri in porta in 95 minuti, zero ritmo, poca voglia e tanto disordine. E non può bastare l'alibi Berardi - fuori dagli 11 per un infortunio rimediato nel riscaldamento - per giustificare una prova così sottotono. La difesa soffre e non fa mai ripartire l'azione con rapidità, il centrocampo è troppo impreciso, l'attacco gira a vuoto e si prende una domenica di pausa. Così i toscani, ben messi sul terreno di gioco, riescono a controllare agevolmente la partita anche se, soprattutto nel primo tempo, sono poco lucidi dalla trequarti in avanti.



La squadra di Giampaolo (in tribuna perché squalificato, in panchina c'è Martusciello) è corta, si esprime palla a terra e va spesso in verticale grazie alle accelerazioni di Krunic o alle sgasate di Zielinski, che da mezz'ala si inserisce spesso e con incisività. La prima, grande chance capita sui piedi di Krunic, che in avvio di ripresa (49') brucia Cannavaro e manda a lato da ottima posizione. Poi è invece Zielinski a provarci con insistenza (66', 69' e 81'), ma le sue conclusioni sono disinnescate da Consigli senza troppa difficoltà. Del Sassuolo, intanto, nessua traccia. E dei neroverdi non vi è traccia anche all'88', quando Maccarone - sugli sviluppi di un corner - è libero di saltare in solitaria e infilare in rete. Dopo due k.o. consecutivi, l'Empoli torna a prendere aria.

LE PAGELLE



Maccarone 7 - Cerca la profondità ma va anche incontro per aprire gli spazi. Lavora con intelligenza per la squadra, poi decide la partita.



Zielinski 6,5 - L'uomo in più a centrocampo. Quando accelera taglia in due il Sassuolo e non è male anche in copertura. Nel finale lascia i compagni in 10, ma la missione era già in porto.



Mario Rui 6,5 - A sinistra garantisce una spinta costante. Dietro è attento e preciso.



Defrel 4 - Poca mobilità, mai uno spunto, mai un tentativo. E' inutile per i compagni.



Duncan 5,5 - Spesso lasciato solo, lotta contro tutti con fisico e personalità. Qualche errore di troppo in fase di impostazione.