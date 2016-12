Serie A: Empoli-Sampdoria 1-1, i blucerchiati salgono a +6 dal quartultimo posto

LA PARTITA

La Samp rallenta la marcia dopo due vittorie consecutive, ma il punto guadagnato a Empoli fa vedere il bicchiere decisamente mezzo pieno, visto che i punti totali sono 32 e il terzultimo posto - per ora - è distante sei lunghezze. Soprattutto, però, Montella può essere soddisfatto per quanto mostrato in campo dalla sua squadra, che soffre un po' troppo nei primi 25 minuti ma poi sale di giri e molla leggermente solo nel finale. La salvezza, dunque, è assolutamente a portata di mano.



L'Empoli, dove si rivede Saponara dal 1', parte forte e prova subito a mettere sotto i blucerchiati. Paredes è ispirato in regia, la coppia Maccarone-Pucciarelli non dà riferimenti in avanti mentre Saponara è bravo a fare da raccordo tra i due reparti. Proprio l'ex rossonero sfiora il vantaggio al 20', quando il suo sinistro viene deviato con il piede da Viviano: sulla respinta si avventa Maccarone, che spreca l'ottima chance calciando altissimo. Passano tre minuti e la squadra di Giampaolo va di nuovo a un passo dall'1-0: Pucciarelli, servito con uno straordinario lancio di 60 metri di Paredes, elude l'uscita di Viviano e colpisce il palo di sinistro.



Spaventata due volte in pochi minuti, la Sampdoria recepisce il messaggio e si compatta in pochi metri. La difesa alza il baricentro, mentre Alvarez e Cassano - schierati alle spalle di Quagliarella - cominciano a dialogare con più insistenza insieme al centrocampo. E non è quindi un caso che gli uomini di Montella, minuto dopo minuto, comincino ad avvicinarsi dalle parti di Skorupski, che alla prima vera occasione viene superato da Quagliarella. Minuto 42: Cassano serve in verticale l'ex attaccante del Torino, che si libera di Costa e calcia in porta, trovando la deviazione di Laurini; il portiere polacco non può nulla e la Samp si trova avanti 1-0.



L'Empoli nella ripresa fa parecchia fatica a rendersi pericoloso e anche i cambi di Giampaolo non modificano la situazione più di tanto. Mchedlidze, entrato al posto di Maccarone, si vede poco e lo stesso si può dire di Livaja, in campo nell'ultimo quarto d'ora. Per il pareggio ci vuole così una palla inattiva e a sfruttarla è Laurini, che all'82' infila di testa un calcio di punizione battuto da Mario Rui. La rete del francese consente all'Empoli (5 pari e 5 ko nelle ultime 10 partite) di non perdere la quinta gara di fila, ma non fa certo uscire i toscani da una lunga e imbarazzante crisi.