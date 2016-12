Serie A, Empoli-Palermo 0-0 con poche emozioni

LA PARTITA

Nella gara a chi vince meno partite nel 2016, vince l'Empoli che sale a undici partite consecutive senza tre punti contro le nove del Palermo ma c'è poco da scherzare. Se i toscani possono ancora cullarsi su una buona classifica, quasi interamente costruita nella prima grande parte di stagione, i rosanero fanno intravedere miglioramenti ma rischiano seriamente di entrare in zona retrocessione. La soluzione con Vazquez falso nueve regala un po' di equilibrio in più al Palermo ma, per la famosa storia della coperta corta, rende improduttivo il reparto offensivo anche perché l'argentino, pur sopra tutti di una spanna, tende a fare troppo l'accentratore. Ora il vantaggio sul Frosinone è di soli due punti, e la paura rischia di diventare terrore.

Lo 0-0 è figlio di un match brutto, senza vere emozioni e che nel primo tempo vive di rare fiammate e tanti falli mentre nella ripresa vede il Palermo un po' più coraggioso anche se costretto a vivere sulle invenzioni di Vazquez e Quaison e ai calci piazzati (peraltro sfruttati in modo pessimo). Male ancora l'Empoli che, se fino a qualche tempo fa aveva la scusante delle assenze, oggi con Saponara a pieno servizio e il rientro di Tonelli conferma le difficoltà negli ultimi venti metri e denota anche un calo fisico nel finale di partita. Il giro palla è lento e consente agli avversari di scivolare facilmente da un lato all'altro, Saponara non è ancora lui anche se nelle rare occasioni in cui trova spazi fa sempre la giocata sbagliata non trovando i soliti triangoli con Paredes.

Nella ripresa si vede qualcosa in più, forse il Palermo sente che un punto non sarebbe abbastanza in vista del finale di campionato. Con pazienza i rosanero cercano di costruire occasioni, lasciando all'Empoli solo conclusioni da fuori facili prede per Sorrentino. Sono due i minuti nei quali sembra possa cambiare il match, prima Vazquez semina il panico in area ma trova Skorupski pronto in uscita, poi Struna non riesce a colpire al volo dopo la torre dell'argentino e spreca la migliore occasione del match. E' il 33' e nei quindici minuti restanti succede poco altro. E' la quarta trasferta consecutiva ad Empoli in cui il Palermo non riesce a fare gol, anche se oggi i problemi sono altri e sono i punti in classifica.