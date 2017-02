Serie A, Empoli-Lazio 1-2: decide tutto Keita

Missione compiuta per la Lazio. Al Castellani la squadra di Inzaghi batte l'Empoli 2-1 e resta in scia nella lotta per l'Europa. Nel primo tempo i biancocelesti collezionano tante occasioni, ma i toscani restano in partita grazie alle parate di Skorupski. Nella ripresa Krunic sblocca la gara al 67' con un missile da fuori, ma Immobile pareggia subito i conti un minuto dopo. Il gol partita poi lo firma Keita all'80'.