Serie A, Empoli-Juventus 0-2: gol di Pirlo e Morata

17:37 - La Juve non sbaglia a Empoli e, dopo il ko della Roma, torna in vetta da sola. La squadra di Allegri batte 2-0 gli uomini di Sarri e va a +3 dai giallorossi. Dopo un primo tempo difficile, Pirlo sblocca il match con una punizione al 61', poi Morata festeggia l'esordio da titolare in campionato raddoppiando con un sinistro a giro al 72'. Per i bianconeri note dolenti dalla difesa: infortunio per Ogbonna e Asamoah. Espulso Tonelli.

LA PARTITA

La calma dei forti. La Juve approfitta della debacle giallorossa al San Paolo e torna a guardare tutti dall'alto. E lo fa con una prestazione paziente e cinica. Per buona parte del match, infatti, l'Empoli sembra risvegliare i demoni di Marassi, ma alla fine cede sotto i colpi di Pirlo e Morata. Due lampi bianconeri in una serata in chiaroscuro per la capolista, che si mette alle spalle il ko col Genoa, ma non brilla. Non a caso tocca a Pirlo sbloccare il match con una pennellata delle sue. Questione di classe. Quando serve, Andrea c'è. Per buona pace di Allegri, che ringrazia e si prepara ad affrontare col broncio il prossimo ostacolo: la Champions League. A Empoli, infatti, le buone notizie sono i tre punti, la vetta solitaria e un Morata scatenato, ma dal campo arrivano altre brutte notizie per il reparto difensivo. Con l'Olympiacos Ogbonna e Asamoah molto probabilmente non ci saranno e toccherà inventarsi qualcosa. C'è tempo per pensarci e per ripensare anche alle difficoltà del primo tempo con la squadra di Sarri.



Dopo la beffa col Genoa e in vista della sfida di Champions, Allegri cambia pelle alla Juve. Fuori Tevez, Llorente, Pogba e Lichtsteiner, dentro Morata, Giovinco, Pereyra e Pirlo. Turnover d'obbligo, visti gli ultimi risultati in trasferta. Al Castellani però non si scherza. A dispetto dei punti raccolti, l'Empoli gioca infatti un buon calcio, tiene alta la difesa, parte forte e costringe i bianconeri a tanti errori in fase di impostazione. La Vecchia Signora (che oggi compie 117 anni) però ha pazienza, serra le linee, cerca il possesso palla e lentamente guadagna metri di campo. Nella prima mezz'ora le squadre si studiano. Da una parte ci prova Giovinco, che fatica però a trovare l'intesa con Morata (all'esordio dal primo minuto in campionato), dall'altra parte Zielinski tiene viva la retroguardia bianconera. In mezzo non si passa e allora la Juve prova ad accerchiare i padroni di casa soprattutto con Pereyra. Morata ha gamba e lotta. Pressa, viene incontro e lascia spazio agli inserimenti di Vidal. In affanno, l'Empoli invece arretra il baricentro e si affida a Valdifiori per avviare le ripartenze di Maccarone e Pucciarelli. Squadre lunghe e gioco a singhiozzo. Un po' sulle gambe, la Juve prova a spingere sul finire del primo tempo, ma è costretta a tirare da fuori e sbatte contro il muro dei padroni di casa. I bianconeri fanno legna in mezzo al campo, ma negli ultimi 30 metri manca la scintilla per innescare l'incendio nell'area dell'Empoli e il primo tempo si chiude senza guizzi.



La ripresa inizia con una brutta notizia per Allegri. Si ferma Ogbonna e l'emergenza difesa continua. Entra Lichtsteiner e Sarri sposta Pucciarelli nella sua zona. L'Empoli pressa e non fa respirare i bianconeri, che manovrano con difficoltà. Solo un'accelerazione di Asamoah spacca la difesa avversaria, ma Marchisio sbaglia il colpo del ko al 55'. Match bloccato, Juve pericolosa sui calci piazzati. Chiellini sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un corner. Poi al 61' Pirlo è un cecchino e sblocca il match su punizione. L'Empoli però non ci sta e alza il ritmo. E al 64' Buffon ferma d'istinto Pucciarelli. Entra anche Tevez e la Juve va vicina al raddoppio con Marchisio su una ripartenza dell'Apache. L'ingresso del bomber argentino apre gli spazi in avanti e Morata, indemoniato, trova la rete del 2-0 al 72'. Partita archiviata. Sotto di due gol, l'Empoli si spegne e fino al triplice fischio è solo accademia, tranne una super parata di Buffon e l'uscita dal campo di Asamoah. A Empoli la Juve torna padrona del campionato. Ora sotto con la Champions.

LE PAGELLE

Buffon 7: due tiri in porta dell'Empoli e due parate importanti. E' in match come questi che si vede la qualità di un portiere. Sempre concentrato

Pirlo 7: va ancora al trotto e non è al massimo della condizione, ma fa girare la palla e ha il merito di sbloccare il match con una pennellata delle sue. Allegri sta recuperando un'altra arma letale

Morata 7,5: nel primo tempo sgomita, lotta e tiene palla. Ha fisico e qualità tecnica. E lo dimostra con i fatti, mostrando il meglio del repertorio e segnando il secondo gol in campionato. Difficile tenerlo in panchina

Rugani 6: nel primo tempo tiene bene Morata e fa buona guardia sui tentativi bianconeri. Continua a crescere, senza strafare

Valdifiori 5,5: perde il confronto con l'idolo Pirlo. E non solo per la "maledetta", ma nell'intensità e nella qualità delle giocate

Maccarone 6: lotta e prova a fare reparto da solo. Qualche volta ci riesce, ma per buona parte del match è costretto ad arretrare per cercare palloni giocabili e avviare la manovra

IL TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 0-2

Empoli (4-3-1-2): Bassi 6,5; Laurini 5 (12' st Hysaj 5,5), Tonelli 5, Rugani 6, Mario Rui 6; Vecino 6, Valdifiori 5,5, Croce 6; Zielinski 5,5 (29' st Tavano 5,5); Maccarone 6 (35' st Mchedlidze sv), Pucciarelli 5

A disp.: Pugliesi, Barba, Perticone, Bianchetti, Moro, Signorelli, Laxalt, Verdi, Aguirre. All.: Sarri 6

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Ogbonna 6 (1' st Lichtsteiner 6), Bonucci 6, Chiellini 6; Pereyra 6, Marchisio 6, Pirlo 7, Vidal 6,5, Asamoah 6 (36' st Padoin sv); Giovinco 5,5 (23' st Tevez 6), Morata 7,5

A disp.: Storari, Rubinho, Romulo, Pogba, Mattiello, Coman, Llorente. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 16' st Pirlo (J), 27' st Morata (J)

Ammoniti: Tonelli, Hysaj (E); Vidal (J)

49' st Tonelli, per interruzione chiara occasione da gol