Serie A: Empoli-Frosinone 1-2, doppietta di Ciofani

LA PARTITA

Le prospettive del Frosinone prendono una nuova piega nel pomeriggio di Empoli, dove i ciociari conquistano tre punti fondamentali per alimentare il sogno chiamato salvezza. Si tratta del primo successo in trasferta per la squadra di Stellone, che soffre per larghi tratti del match ma non smette mai di crederci. Con 22 punti conquistati e 13 sfide ancora da giocare, la scalata adesso non è più così impossibile.



Il match si mette subito in discesa per il Frosinone, che passa alla prima occasione grazie a un colpo di testa di Ciofani, bravo a sfruttare un cross da sinistra di Pavlovic: il centravanti svetta di testa su Mario Rui e infila Skorupski con l'aiuto della traversa (17'). L'Empoli, dopo un avvio stentato, riordina presto le idee e comincia a macinare gioco nella metà campo ciociara. Palla sempre a terra, scambi nello stretto, incroci, sovrapposizioni: la qualità espressa dagli uomini di Giampaolo è elevata, ma il problema riguarda una scarsa concretezza sotto porta. Pucciarelli (23') e Maccarone (29') sprecano due buone occasioni, così per il meritato pareggio bisogna attendere il minuto 59, quando Big Mac - servito magistralmente da Saponara - rientra sul destro, fa sdraiare due giocatori e trafigge Leali con una conclusione all'angolino.



L'Empoli, a questo punto, accelera nuovamente a caccia del vantaggio, mentre dall'altra parte Stellone si copre togliendo un attaccante (Tonev) per inserire un difensore (Ajeti). Ma quando tutto sembra apparecchiato per l'assedio finale dei toscani, ecco che arriva l'ingenua entrata di Mario Rui su Dionisi: il portoghese stende in area l'attaccante ciociaro, provocando il rigore trasformato con freddezza da Ciofani (73'). Una rete che frena di nuovo la squadra di Giampaolo, che nelle ultime sei partite ha racimolato la miseria di quattro punti (quattro pareggi e due sconfitte). Ordine ed estetica cominciano a non bastare più.