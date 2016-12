Serie A: Empoli-Fiorentina 2-3, doppietta di Ilicic e perla di Salah

LA PARTITA

La Fiorentina si porta a casa un derby fondamentale per l'Europa, che ancora non è affatto scontata perché la classifica - dal quinto al nono posto - potrebbe riservare sorprese nelle ultime tre giornate. Montella, con una parte della testa già proiettato al ritorno della semifinale d'Europa League, rischia un ampio turnover lasciando fuori Savic, Joaquin, Borja Valero, Mario Gomez, Mati Fernandez e Salah. Una scelta azzardata, che infatti nel primo tempo paga pochino e viene rivista nella ripresa, quando l'ingresso in campo di Salah e Mati permette alla Viola di dare la sgasata decisiva. L'uomo derby è però Ilicic, a segno cinque volte nelle ultime tre giornate e in totale stato di grazia: lo sloveno inaugura la sfida con un sinistro chirurgico e timbra l'1-3 con un'altra chicca disegnata dal suo nobile mancino.



L'Empoli, come di consueto, si esprime palla a terra con una sincronia e una precisione invidiabili e invidiate da parecchi club ben più blasonati. La matematica salvezza, già acquisita, permette agli uomini di Sarri di esprimersi con la massima serenità, che però in avvio è fin troppa e non a caso costa cara: Ilicic, sugli sviluppi di un angolo, scambia con Badelj ed è libero di mirare l'angolino alla destra di Sepe (4'). Trovato il vantaggio, la Fiorentina fatica a sviluppare il proprio gioco sulle fasce e si affida alle ispirazioni dello sloveno, che agisce con incisività sulla trequarti ma non trova l'aiuto di Gilardino e Bernardeschi, guarito dall'infortunio al malleolo e al rientro dopo sei mesi. Così gli uomini di Sarri possono alzare il baricentro, confidare nella regia di Valdifiori e negli strappi di Saponara, che quando parte in verticale spacca in due la fase difensiva viola: l'ex Milan sfiora l'1-1 al 24' ma non sbaglia poco dopo, quando si libera di Rodriguez e Basanta e infila Neto di sinistro (28').



La mossa che rianima la Fiorentina si chiama Salah, subito dentro a inizio ripresa al posto di Bernardeschi. L'egiziano è un rifugio sicuro per i compagni, che lo cercano praticamente sempre e in cambio trovano rapidità, pericolosità, idee, certezze. Come al 57', quando l'ex Chelsea danza tra Laurini e Rugani prima di marchiare l'1-2. Poi sale di nuovo in cattedra Ilicic, che approfitta di una palla vagante in area per allungare su un Empoli comunque mai domo. Le mosse di Sarri sono Zielinski, Tavano e, in ultimo, Mchedlidze, entrato al 77' e in gol una manciata di secondi più tardi, dopo essersi liberato con troppa facilità dalla marcatura di Basanta. Un gol che riaccende la squadra di casa ma non destabilizza la resistenza degli uomini di Montella, che si confermano al quinto e possono ora concentrarsi sul match di ritorno col Siviglia. A Firenze c'è fame di impresa.