Serie A: Empoli e Torino non si fanno male

00:05 - Si chiude senza gol il primo monday night della quindicesima giornata di Serie A: Empoli-Torino finisce 0-0. Gara tirata al Castellani, poco spettacolare, in cui i padroni di casa si fanno preferire tenendo in mano il pallino del gioco e denunciando ampie difficoltà ad andare a segno. Di contro i granata faticano a costruire opportunità, limitandosi a contenere gli avversari. I ragazzi di Sarri si portano a quota 16, mentre il Toro sale a 14.

LA PARTITA

Sarri conferma la sua formazione tipo: Valdifiori, non al meglio per un problema gastrointestinale è comunque in cabina di regia, mentre Verdi supporta Tavano-Maccarone. Ventura opta per Quagliarella-Martinez, con Bovo schierato a centrocampo e Jansson al centro della difesa per far rifiatare Glik. Dopo una decina di minuti di equilibrio è l'Empoli a prendere in mano le redini del gioco. Si fa vedere Vecino con una bordata che sfiora il palo di Gillet, quindi Verdi impegna il portiere su punizione. I toscani crescono, mentre i granata soffrono la solitudine delle due punte, a cui mancano rifornimenti: quando arrivano però loro si fanno trovare in fuorigioco. E' il 34' quando Quagliarella pesca Martinez (bel taglio del venezuelano) ma Sepe dice no. C'è ancora spazio per Verdi, che prova ad accendere il Castellani con un sinistro velenoso, su cui Gillet si distende. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Torino prova subito a farsi vedere: El Kaddouri sembra più pimpante, Quagliarella si esibisce in una rovesciata favorito da un rimpallo, ma è un fuoco di paglia. I granata si spengono presto, concedendo campo all'Empoli: emergono però tutte le difficoltà offensive dei toscani, nonostante gli ingressi di Pucciarelli, Zielinski e Mchedlidze. Ventura prova a scuotere i suoi inserendo Bruno Peres e Amauri, ma sono i padroni di casa ad alzare il baricentro. Le occasioni però latitano: la pressione aumenta, ma non arrivano tiri in porta. Jansson chiude spesso e volentieri e Amauri fa il suo: spizzata per Martinez, sponda per Bovo che spara alle stelle da buona posizione a dieci dal termine. L'ultimo squillo vede Gillet che per poco non si fa beffare da un lancio lungo su cui Pucciarelli non trova la deviazione vincente. C'è ancora spazio per il rosso (doppio giallo) a Jansson e poco altro: al triplice fischio è dunque 0-0.

LE PAGELLE

Gillet 6,5 - Attento e concentrato, trasmette sicurezza: chiude bene due volte su Verdi, superandosi nel finale di primo tempo sul diagonale velenoso del fantasista. Concreto.

Maccarone 5 - Nel primo tempo gira a vuoto, trovando il tiro in una sola occasione. Poi si spegne fino alla sostituzione. Mai pericoloso. El

Kaddouri 5 - Teoricamente dovrebbe essere quello che accende la luce: nella prima frazione non si fa vedere, nella ripresa sembra poter accendersi ma è un fuoco di paglia.

Amauri 6 - Entra nella ripresa e gioca di sponda, fa valere il fisico facendo salire la squadra: sarebbe servito prima.

Rugani 6,5 - Conferma quanto di buono fatto sin qui: tante chiusure, tutte precise e pulite, senza sbavature. Sembra giocare con una grande tranquillità, che infonde ai compagni.

IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO 0-0

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Hysaj 6, Mario Rui 5,5, Rugani 6,5, Tonelli 6; Croce 6, Valdifiori 6, Vecino 6; Maccarone 5 (81' Mchedlidze sv); Tavano 5 (58' Pucciarelli 6), Verdi 6 (71' Zielinski 6). A disp.: Bassi, Pugliesi, Barba, Bianchetti, Laxalt, Moro, Signorelli, Aguirre, Rovini. All. Sarri 6.

Torino (3-5-2): Gillet 6,5; Bovo 5,5, Darmian 6, Jansson 5,5; Maksimovic 6, Molinaro 6 (63' Peres 6), Moretti 6, El Kaddouri 5 (80' Farnerud sv), Gazzi 6; Martinez 6, Quagliarella 5,5 (70' Amauri 6). A disp.: Castellazzi, Padelli, Gaston Silva, Glik, Nocerino, Perez. All. Ventura 6.

Arbitro: Calvarese 6.

Marcatori: -

Ammoniti: Mario Rui, Vecino (E), El Kaddouri, Gazzi, Moretti (T)

Espulsi: Jansson (T) al 90' per doppia ammonizione