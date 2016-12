Serie A, Empoli-Cesena 2-0: Big Mac inguaia i romagnoli

00:24 - Dopo nove gare senza vittorie, l'Empoli torna al successo nello scontro salvezza contro il Cesena e inguaia i romagnoli che rimangono al penultimo posto. Al Castellani finisce 2-0, grazie a un gol per tempo. Alla mezzora apre Maccarone, il migliore in campo, bravo a girarsi e beffare Leali in diagonale. Al 12' della ripresa arriva il raddoppio dei toscani con Signorelli, titolare in extremis per l'infortunio di Vecino.

LA PARTITA

Finalmente dopo tanti complimenti e pochi punti, l'Empoli ritorna al successo e lo fa nella gara più importante, lo spareggio salvezza contro il Cesena. Vittoria strameritata per gli uomini di Sarri che, non a caso, giocano forse il miglior calcio d'Italia, fatto tutto di giocate in velocità. Già senza gli squalificati Saponara e Croce, Sarri perde nel riscaldamento anche Vecino per noie muscolari, ma i suoi ragazzi sono una perfetta orchestra che sa andare a mille all'ora. Dopo un periodo di appannamento, Massimo Maccarone ritrova il gol e trascina i giovani compagni al successo. A 35 anni suonati, Big Mac ha ancora la voglia di un ragazzino ed è un pericolo costante per tutta la retroguardia romagnola. E' lui alla mezzora a sbloccare una gara senza troppi sussulti, liberandosi in area di Kranjc e beffando Leali con un preciso diagonale.

Il Cesena nel primo tempo non è pervenuto e non riesce a scuotersi. E' l'Empoli che a inizio ripresa va vicinissimo al raddoppio: grande palla di Maccarone per Pucciarelli, che viene murato da Leali. Sulla ribattura Verdi colpisce a colpo sicuro, ma Giorgi si immola e devia in angolo. E' il preludio al raddoppio che arriva al 12' e chiude il match: Mario Rui va sul fondo e mette in mezzo, sinistro morbido di Signorelli che batte Leali. Primo gol in Serie A per il centrocampista che non doveva nemmeno giocare.

Di Carlo prova a giocarsi le poche carte che ha in panchina, ma non è davvero giornata con Defrel e Brienza lontani da standard accettabili. Sepe non rischia praticamente nulla, davanti a lui il muro eretto da Rugani e Tonelli è insuperabile. L'Empoli torna a vincere dopo 9 gare e due mesi di astinenza (l'ultima volta a Parma), il Cesena rallenta dopo due vittorie di fila: l'unica buona notizia per i romagnoli è che la salvezza è sempre a portata di mano.



LE PAGELLE

Maccarone 7,5 - Grande prestazione del 35enne attaccante, che fa passare un pomeriggio da incubo alla retroguardia cesenate. E' come il vino: più invecchia e più migliora.





Signorelli 7 - In campo all'ultimo secondo per l'infortunio di Vecino, il centrocampista non lo fa rimpiangere e trova il gol che chiude la gara.



Rugani 6,5 - Insieme a Tonelli forma una coppia affiatata. Dalle loro parti non passa nessuno.

Defrel 5 - Le residue speranze salvezza passano dai suoi gol, ma oggi il francese era proprio in giornata no



Brienza 5 - Oggi pomeriggio la sua tecnica e la sua esperienza sono rimaste nello spogliatoio



Krajnc 5 - Pomeriggio da dimenticare per il 20enne difensore sloveno messo in crisi da Maccarone. E' giovane, si rifarà.

IL TABELLINO

EMPOLI-CESENA 2-0

Empoli (4-3-1-2): Sepe sv; Hysaj 6, Rugani 6,5, Tonelli 6,5, Mario Rui 6,5; Signorelli 7, Valdifiori 6,5, Zielinski 6; Verdi 6,5 (41' st Brillante sv); Pucciarelli 5,5 (23' st Tavano 6), Maccarone 7,5 (32' st Mchedlidze sv). A disp.: Bassi, Pugliesi, Somma, Laurini, Barba. All.: Sarri 7

Cesena (4-3-1-2): Leali 6; Perico 5,5, Capelli 5, Krajnc 5, Renzetti 6; Giorgi 5,5, De Feudis 5,5 (37' st Carbonero sv), Pulzetti 5,5 (13' st Ze Eduardo 5,5); Brienza 5, Defrel 5, Djuric 5 (26' st Rodriguez 5,5). A disp: Agliardi, Bressan, Nica, Lucchini, Volta, Magnusson, Moncini. All: Di Carlo 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 30' Maccarone (E), 12' st Signorelli (E)

Ammoniti: De Feudis, Capelli, Giorgi, Rodriguez (C), Mario Rui, Mchedlidze (E)

Espulsi: