Serie A, Empoli-Carpi 3-0: doppietta di Maccarone

LA PARTITAAll'Empoli basta un tempo. In soli 45' la squadra di Giampaolo infila la terza vittoria consecutiva e continua a scalare la classifica. Dopo una prima frazione senza spazi e soffocata dal pressing del Carpi, i toscani in un quarto d'ora ribaltano il match mostrando il meglio del repertorio. Organizzazione di gioco, rapidità nelle verticalizzazioni e freddezza sottoporta. Tutto all'insegna della semplicità nelle giocate e della chiarezza dei ruoli delle idee arricchite dal talento dei singoli. Saponara e Maccarone su tutti: per Big Mac due gol e un assist. A Empoli Sarri è già un lontano ricordo. Merito soprattutto di Giampaolo, che ha saputo raccogliere la pesante eredità dell'attuale tecnico del Napoli, riuscendo a fare anche meglio del suo predecessore. Il campionato è ancora lungo, d'accordo, ma a questo punto per Saponara & Co. sognare l'Europa non è vietato. Lo dicono i risultati e la classifica.



Al Castellani squadre subito corte e pressing alto, con i toscani che provano a imporre il gioco manovrando da dietro e gli emiliani che cercano di ripartire in contropiede con Matos e Lasagna. I primi dieci minuti sono buoni solo per le statistiche, poi Tonelli si addormenta e costringe Skorupski al miracolo in uscita su Matos. Il Carpi serra le linee, aggredisce alto, attacca con rapidità e poi si richiude facendo densità al limite. Troppo lento, l'Empoli invece fatica a trovare varchi in profondità. Al quarto d'ora Matos si scatena in campo aperto e mette ancora i brividi a Skorupski. In panchina Giampaolo si sbraccia e prova a guidare la squadra, ma in campo gli azzurri non riescono a trovare soluzioni per superare il muro biancorosso. Costretti a giocare spesso spalle alla porta, Pucciarelli e Maccarone non impensieriscono Belec. Saponara non inventa. E l'Empoli non trova sbocchi. Buchel allora ci prova dalla distanza, ma spara alto. Poi Costa sfiora il vantaggio di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e Maccarone spreca in superiorità numerica. Nei minuti finali del primo tempo la squadra di Giampaolo alza il ritmo e schiaccia il Carpi, ma il bunker emiliano regge fino all'intervallo.



Nella ripresa però cambia la musica. L'Empoli parte a razzo, ritrova le giocate in verticale e in sei minuti trafigge due volte Skorupski. Maccarone sblocca il match dopo solo un minuto, poi serve a Saponara l'assist per il raddoppio. Un uno-due pesante che fa saltare il fortino del Carpi e cambia la partita. Castori fa entrare Borriello, ma i toscani nel secondo tempo hanno un altro passo. Al 61' Buchel veste i panni del rifinitore e pesca perfettamente in area Maccarone, che firma il tre a zero e poi esce dal campo tra gli applausi. Sotto di tre gol, il Carpi prova a reagire, ma per la squadra di Giampaolo gli ultimi venti minuti sono solo di ordinaria amministrazione. Di Gaudio va vicino al gol della bandiera nel finale, ma è solo un moto d'orgoglio degli emiliani. Al triplice fischio il tabellino dice 3-0 per gli uomini di Giampaolo. E a Empoli qualcuno inizia ad allargare gli orizzonti.