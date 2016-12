Serie A: Empoli-Bologna 0-0, i rossoblù sono salvi

LA PARTITA

Sorrisi per tutti a Empoli, dove i tifosi toscani celebrano la permanenza in Serie A per tutta la durata del match mentre il Bologna guadagna il punto decisivo per festeggiare la matematica salvezza. L'avvio è tutto degli emiliani, che non vogliono scherzi e provano subito mettere sotto i padroni di casa. Il 4-2-3-1 di Donadoni funziona soprattutto sulla corsia di sinistra, grazie all'ottimo lavoro di Giaccherini e Maietta, mentre a destra l'asse Ferrari-Mounier fa un po' di fatica. I rossoblù premono ma la chance più grossa è dell'Empoli, che al minuto 31 va a un passo dall'1-0: Zielinski, complice una disattenzione dei due centrali del Bologna, trova una voragine dove infilarsi, ma sbaglia tutto solo davanti a Mirante.



Il Bologna è pericoloso in particolar modo con Floccari, assistito intelligentemente da Brienza. L'ex attaccante del Sassuolo sale di giri nella ripresa e sfiora la rete in tre occasioni (51', 66' e 68'): nella prima calcia debole col destro, nella seconda è bravo Pelagotti mentre nella terza la sfera va sul fondo di pochissimo. L'Empoli vive delle accelerazioni di Saponara ma deve fare i conti col pomeriggio no di Maccarone e Pucciarelli, che girano a vuoto e non rappresentano mai una minaccia per Mirante. Al 64' accade l'episodio che avrebbe potuto cambiare la sfida: Saponara viene steso in area da Masina, la palla arriva sui piedi di Croce che, in posizione irregolare, infila in rete; l'arbitro Chiffi annulla per giusto fuorigioco, ma l'Empoli si lamenta per il fallo subito da Saponara un attimo prima della conclusione di Croce. Il finale fila invece via liscio verso un pareggio che va benissimo a entrambe. La Serie A ha bisogno di realtà di questo tipo: sane, serene e con un calcio bello da vedere.