Serie A, El Shaarawy rialza la Roma: 3-1 al Frosinone

LA PARTITA

Tre gol, il ritorno di El Shaarawy, la prima vittoria da un mese. Di motivi per sorridere ce n'è a Trigoria e dintorni ma non è tutto oro quel che luccica. I tre punti, si sa, portano via le perplessità ma i primi 45 minuti non vanno sottovalutati perché i fischi dell'Olimpico all'intervallo non mentono: le difficoltà rimangono e siamo solo all'inizio di un nuovo ciclo. Imbarazzante il continuo declino di Dzeko e Salah, preoccupanti le fragilità difensive in cui un buon Frosinone ha saputo infilarsi finché hanno potuto. La difesa a tre deve essere ancora assimilata e così anche i movimenti offensivi, la squadra ha giocato meglio quando è rimasto il solo Totti - una non-punta - a guidare l'attacco. Ma sarebbe ingiusto dimenticare i tanti assenti in casa giallorossa, l'ottima vena di Rudiger, le prestazioni solide di Zukanovic e il Faraone e la capacità di riportarsi in vantaggio dopo aver subito il pareggio: per la Roma di questa stagione, è già tanta roba.

Altro che esperimento, il 3-4-2-1 provato con la Juventus è il modulo che Spalletti cerca di impostare per questa Roma ma la sensazione è che di lavoro da fare ce ne sia ancora molto. Perché è vero che i giallorossi passano in vantaggio, bella l'intuizione di Nainggolan che beffa Leali da terra, ma nel primo tempo colpiscono il Frosinone solo da lontano, lasciando sempre troppo solo Dzeko. Leali ferma i tentativi da fuori del centrocampista belga e della punta bosniaca ma nonostante il gran lavoro di Rudiger ed El Shaarawy, i giallorossi sono ancora un laboratorio. Basta l'ordinato 4-3-3 di Stellone a mettere in difficoltà la Roma, pressing e ripartenze fanno traballare il trio difensivo giallorosso. Il gol è esemplificativo: verticalizzazione di Chibsah, De Rossi tagliato fuori e Daniel Ciofani approfitta del rimpallo su Zukanovic per siglare il bell'1-1. Senza ulteriori occasioni da segnalare col pennarello rosso, l'Olimpico fischia al termine del primo tempo.

Non c'è tempo per le proteste, il Faraone decide che è il momento di rispolverare la chioma. E lo fa segnando di istinto puro l'assist di Zukanovc, è il gol del calciomercato. Il tacco è di quelli belli, pieni, forti e colpisce Leali sul primo palo. Lo stadio si rianima, entra anche Totti per uno spento - ci risiamo - Dzeko e la Roma sembra stare meglio in campo. Il Frosinone cerca il pareggio e protesta: dopo i casi Dzeko-Blanchard del primo tempo (con l'italiano che rischia grosso due volte), è Sammarco a chiedere un fallo di mano in area proprio del bosniaco. Mano? Gomito? La sensazione è che, fischiando, Guida non avrebbe fatto scandalo. Passata la paura, i ritmi si abbassano e Spalletti cerca di addormentare definitivamente la partita togliendo Salah per Vainqueur. Con una sorta di 3-5-1-1 o 3-6-1 (con Totti centravanti) anche il Frosinone si rende meno pericoloso e il 3-1 finale di Pjanic arrotonda il risultato ed evita altri ribaltoni.