Serie A, ecco le mete dei calciatori per le vacanze di Natale

15:31 - Molti calciatori della serie A hanno scelto mete esotiche per le feste, ma sono tanti anche quelli che trascorreranno un tranquillo Natale a casa. Bonucci, Marchisio, Inzaghi e Pjanic hanno scelto Dubai mentre Totti ha optato per le Maldive. Gervinho volerà in Costa d'Avorio, De Rossi e Florenzi resteranno a Roma mentre Rudi Garcia potrebbe volare a Parigi. Vidal, invece, tornerà in Cile e ne approfitterà per sposarsi.



Smaltite le scorie per l'impegno di Supercoppa a Doha, come detto gli juventini Bonucci e Marchisio resteranno in zona per volare a Dubai dove potrebbero trovare anche Pippo Inzaghi e il portiere della Lazio Marchetti. Feste negli Emirati arabi anche per i romanisti Pjanic e Astori, con quest'ultimo che troverà anche i vecchi compagni del Cagliari Sau e Ibarbo oltre al bomber dell'Udinese Totò Di Natale. Non lo seguirà il tecnico Andrea Stramaccioni, neo-papà, che rimarrà a Udine, circondato dai familiari e dal neo-arrivato. Dalle parti di Dubai dovrebbe affacciarsi, oltre a Inzaghi, anche altri milanisti a partire da capitan Montolivo.



Alle Maldive Francesco Totti potrà salutare anche l'ex compagno di squadra Andrea Bertolacci. Torneranno in patria, invece, gli altri romanisti Gervinho, Strootman, Castan e Ljajic. Sull'altra sponda del Tevere, Felipe Anderson, grande protagonista della notte del Meazza, volerà in Brasile per trascorrere il Natale in famiglia e con il suo amico Neymar ("Ci vedremo sicuramente", assicura). Niente vacanze invece per Candreva, che a Natale rimarrà nella Capitale e lavorerà a Formello per recuperare dallo stiramento rimediato nelle scorse settimane. Vacanze in casa, a Livorno, anche per l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri e per l'attaccante del Sassuolo Simone Zaza, che tornerà nella sua Policoro. Blitz a Jesi per Roberto Mancini, pronto a tornare ad Appiano per preparare la sfida contro il Psg del 30 dicembre a Marrakech e poi a tornare a Milano per Capodanno.